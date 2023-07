Verzweiflung: Grüne umwerben sogar CSU

„Man darf sich schon die Augen reiben: Die Grünen, die sonst an der CSU im Allgemeinen und an Markus Söder im Besonderen kein gutes Haar lassen, dienen sich den Christsozialen als Koalitionspartner in Bayern geradezu an. Seine Partei würde Söder guttun, konstatierte der Bundesvorsitzende Omid Nouripour am Wochenende (…). Dahinter steckt ein gerüttelt Maß an Verzweiflung.“ (Mike Schier, Merkur.de)

„Der grüne Betrug funktioniert, weil die Lüge allgegenwärtig geworden ist und ein bisschen sexy daherkommt.“ (COMPACT-Spezial 22 „Öko-Diktatur – die heimliche Agenda der Grünen“)