Von 1914 bis heute: Krieg der USA gegen Deutschland

Dies ist die Geschichte eines Vernichtungskampfes, der schon über 100 Jahre dauert: : Wie der angebliche Große Bruder den kleinen nicht beschützt, sondern erdrückt und erdrosselt. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg mit Besatzungsherrschaft – und jetzt auf dem Weg zum Dritten Weltkrieg. Die Sprengung der Nord Stream-Pipelines war der erste kriegerische Akt gegen unser Land seit dem 8. Mai 1945.

Viele werden einwenden: Aber haben uns die USA nicht befreit und beschützt? Wir decken in COMPACT-Spezial auf, was US-Politiker selbst dazu gesagt haben: «Wir müssen mit Deutschland hart umgehen, und ich meine dabei das deutsche Volk, nicht nur die Nazis.» (US-Präsident Franklin D. Roosevelt im Gespräch mit seinem Finanzminister Henry Morgenthau, 9.8.1944) Der Grund für den Zweiten Weltkrieg war nicht die Befreiung. Vielmehr: „Die Welt-Finanzmächte in New York, London und Paris wollten in erster Linie den Zweiten Weltkrieg dazu nutzen, Hitlers schnell wachsendes Tauschhandelssystem für den Welthandel abzudrosseln.» (Curtis B. Dall, US-Publizist und Schwiegersohn Franklin D. Roosevelts)

Nach 1945 kam ein Besatzungskind zur Welt – die BRD. Wir sollten fremdbestimmt bleiben. «Wir haben nicht die Verfassung Deutschlands oder Westdeutschlands zu machen. Wir haben keinen Staat zu errichten.» (Abgeordneter Carlo Schmid (SPD), Mitglied des Parlamentarischen Rates, zur Schaffung des Grundgesetzes, 8. September 1948) Das war auch den westdeutschen Mitmachern klar: „Wir sind keine Mandanten des deutschen Volkes, wir haben den Auftrag von den Alliierten.“ (Konrad Adenauer, 1949) Oder: “Wir sind doch faktisch ein Protektorat der Vereinigten Staaten.“ (Ex-Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger, CDU, Spiegel, 21.5.1958)

Die zaghaften Versuche der Kanzler Brandt, Schmidt und Schröder, die US-Besatzung zurückzudrängen, machte die Rautenfrau zur Makulatur: «Angela Merkel agiert wie eine echte europäische Politikerin, anstatt enge deutsche Interessen zu verfolgen. Sie versteht die echte Gefahr, die von Putins Politik ausgeht. (…) Ohne Merkel gäbe es keine Russland-Sanktionen.» (US-Investor George Soros, Frankfurter Rundschau, 4.4.2015)

Solche und hunderte ähnliche Zitate (mit Quellenangabe!) und überprüfbare Fakten und Zahlen machen COMPACT-Spezial “USA gegen Deutschland. Der hundertjährige Krieg” (84 Seiten, reich illustriert, mit vielen Karten) zu einem unersetzlichen Nachschlagewerk. Wer Argumente für “Ami go home” und “Freiheit für Deutschland” sucht, wird hier fündig wie nie zuvor. So präzise und punktgenau wurde der Sklavenstatus Deutschlands noch nie zu Papier gebracht.

Hier ist das vollständige Inhaltsverzeichnis von COMPACT-Spezial “USA gegen Deutschland”

Ami, it’s time to go – Editorial von Jürgen Elsässer

Geschichte

Im Krieg gegen die „Hunnen“ – Die Lügen des Ersten Weltkriegs

Putzi und Adolf – Wie die USA Hitler förderten

Falscher Friedensengel Roosevelt – Die Lügen des Zweiten Weltkriegs

Das Grauen der Rheinwiesenlager – Das Massensterben der Kriegsgefangenen

Vom Wüten der Mississippi-Boys – Frolleins als Freiwild

Der große Patentraub – Der Aderlass unserer Wirtschaft

Morgenthau – Der Hunger-Plan

Das besetzte Land

Die amerikanischen Kanzler – Von Konrad Adenauer bis Olaf Scholz

Immer noch ein besetztes Land – Das Fortdauern des Besatzungsrechts

«Das definieren die früheren Feinde» – Staatsrechtler Schachtschneider im Gespräch

Über die Kanzlerakte – Egon Bahr im Gespräch

Unter der eisernen Ferse – Die Stützpunkte der Besatzungsmacht

Das Herz der Bestie – Ramstein als Knotenpunkt der Aggressionen

Kommandozentrale des Todes – Killer-Drohnen: Africom in Stuttgart

Atombomben auf Berlin, Dresden, Jena – Vernichtungspläne gegen DDR und BRD

Geheimdienstmorde

Operation Gladio – Untergrundterror in der BRD

Schwarze Operationen – Entführt und ermordet

NSA ud NSU – US-Agenten am Tatort Heilbronn

CIA und Anis Amri – Lockvogel für Langley

Vom Kalten zum Heißen Krieg

Gegen Deutschland, gegen Russland – Rede von Stratfor-Chef George Friedman

Der Brandstifter – General Philip Breedlove in der Ukraine

Deutschlands 11. September – Der Anschlag auf die Nord-Stream-Pipelines

Weg vom Regenbogen-Imperium – Grundsatzrede von Björn Höcke (AfD)