Polens Verbrechen: Unsere Antwort an Warschau

Polen will Deutschland wegen der Kriegsschäden von 1939 bis 1945 zur Kasse bitten. Doch diese Rechnung geht nicht auf. Mit unserer demnächst erscheinenden Sonderausgabe „Polens verschwiegene Schuld – Verbrechen an Deutschen von Versailles bis zur Vertreibung“ zeigen wir, warum die Reparationsforderungen keine Grundlage haben. Lesen Sie, was Polens Regierung verschweigt und Berlin nicht zu sagen wagt. Hier mehr erfahren.

Am 3. Oktober, also aus reiner Provokation genau am Tag der Deutschen Einheit, hat die Regierung in Warschau per diplomatischer Note offiziell ihre Rechnung präsentiert: Man verlangt von Deutschland Reparationszahlungen in Höhe von 1,3 Billionen – eine astronomische Summe, die den Bundeshaushalt um ein Vielfaches übersteigt.

Vollkommen unberücksichtigt bleibt dabei, dass sich Polen nach dem Zweiten Weltkrieg bereits ein Fünftel des deutschen Reichsgebietes von 1937 einverleibt hat, darunter nicht nur die Seen und Wälder des südlichen Ostpreußens, die großen landwirtschaftlichen Güter in Pommern, sondern auch die bedeutenden Kohle- und Industriereviere in Oberschlesien. Im Gutachten der polnischen Regierung taucht das alles nicht auf.

Der Bundesregierung stünde es gut zu Gesicht, Gegenargumente – auch mit Blick auf die deutsch-polnische Geschichte seit Beginn des letzten Jahrhunderts – zu sammeln, um den Forderungen aus Warschau den Wind aus den Segeln zu nehmen und bei einer möglichen Klage vor einem internationalen Gericht eine andere Rechnung präsentieren zu können. So eindeutig, wie es Polen darstellt, ist das Täter-Opfer-Verhältnis zwischen den beiden Völkern nämlich nicht.

Polnische Verbrechen an Deutschen

Dazu ist Berlin aber zu feige – und zu sehr dem Schuldkult verhaftet. Doch die mageren Verweise auf die polnische Verzichtserklärung und den Zwei-plus-vier-Vertrag reichen nicht, um den maßlosen Forderungen entgegenzutreten. Die passende Antwort an Warschau bleibt aus.

Wieder einmal muss COMPACT in die Bresche springen. Wir schreiben, was Polen verschweigt und Berlin nicht zu sagen wagt. In unserer demnächst erscheinenden COMPACT-Geschichte Nr. 17 „Polens verschwiegene Schuld – Verbrechen an Deutschen von Versailles bis zur Vertreibung“ setzen wir einseitigen Schuldzuschreibungen die ganze Wahrheit entgegen – und dokumentieren, wie Deutsche nicht erst ab 1944, sondern schon nach dem Ersten Weltkrieg in den damals Polen zugeschlagenen Gebieten drangsaliert und ermordet wurden.

Doch nicht nur das. Lesen Sie in unserer , wie der polnische Chauvinismus, der sich nicht nur gegen Deutschland, sondern auch gegen die Sowjetunion richtete, in den Folgejahren rasant anwuchs – und einen nicht unerheblichen Anteil am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hatte. Und erfahren Sie, wie 14 Millionen Deutsche ab Winter 1944/45 gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben oder qualvoll in Todeslagern wie Lamsdorf, Jaworzno und Schwientochlowitz gefoltert und ermordet wurden.

Was Warschau verschweigt und Berlin nicht zu sagen wagt

Wir schweigen nicht, wir buckeln nicht, sondern präsentieren Fakten, die man der Öffentlichkeit bewusst vorenthält, weil für Bundesregierung und Mainstream-Medien das Dogma der Alleinschuld als unantastbar gilt. Doch COMPACT zieht sich kein Büßergewand an – für uns ist der Fahrkartenschalter nach Canossa geschlossen! Wir treten für die Wahrheit und für deutsche Interessen ein!

Diese Sonderausgabe kommt genau zur rechten Zeit! Folgende Themen behandeln wir unter anderem in COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld“:

◼️ Undank ist der Welten Lohn: Deutschland und Österreich als Geburtshelfer des polnischen Staates

◼️ Polens verschwiegene Lager für Deutsche nach dem Ersten Weltkrieg

◼️ Das Schicksal Danzigs: Unsere Perle an der Ostsee

◼️ Extremer Chauvinismus: Polens Drang nach Westen und Osten

◼️ Bromberger Blutsonntag: Der Tod sprach polnisch

◼️ Nur Opfer? Warschaus Anteil am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs

◼️ Das Jahrhundertverbrechen: Flucht und Vertreibung

◼️ Orte des Grauens: Lamsdorf, Jaworzno und Schwientochlowitz

◼️ Polens Todeslager: Massensterben von Deutschen hinter Stacheldraht

◼️ Der blinde Fleck: Polnische Verbrechen an Juden und Ukrainern

◼️ Unvergessene Heimat: Pommern, Schlesien, Ostpreußen, Westpreußen, Posen

◼️ „Verzicht ist Verrat“: Von der neuen Ostpolitik zum Zwei-plus-vier-Vertrag

Dies und vieles mehr lesen Sie in COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld“. Wir werfen einen Blick auf die historischen Fakten, die von Warschau, aber auch von der Bundesregierung und den Massenmedien unter den Tisch gekehrt werden.

Erfahren Sie, warum Polen in der wechselvollen Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht nur Opfer, sondern oft genug auch Täter war – und wie Millionen Deutsche unter polnischem Chauvinismus und unter polnischem Terror zu leiden hatten. In ihrer eigenen Heimat, in polnischen Lagern und durch Vertreibung und Mord.

In unserer demnächst erscheinenden Sonderausgabe „Polens verschwiegene Schuld“ präsentieren wir eine umfassende und überzeugende Antwort an Warschau, die allen Reparationsforderungen die Grundlage entzieht. Lesen Sie bei uns, was Polens Regierung verschweigt – und die Regierung in Berlin nicht zu sagen wagt! Hier bestellen.