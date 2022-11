Endlich: Frauenquote für das Bundesverdienstkreuz

Das Bundespräsidialamt stellte mit Entsetzen fest, dass bislang nur ein Drittel der höchsten Auszeichnung an Frauen vergeben wurde. Deshalb schickt Steinmeier die Bürger auf Kandidatinnen-Suche. Auch ohne Quote spitze und preisverdächtig: Sahra Wagenknecht. Ihr aktuelles Buch „Die Selbstgerechten“ gibt es nun als günstige Taschenbuch-Ausgabe. Hier mehr erfahren.

Wer das Bundesverdienstkreuz erhält, befindet sich in fragwürdiger Gesellschaft. Neben wenigen Trägern, die tatsächlich Verdienstvolles vollbracht haben, finden sich reichlich Unverdiente, schlimmer noch: Hetzer, Finanzhaie und Erfinder einer Gen-Impfbrühe.

Im vergangenen Jahr sollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zwei Theaterintendanten die höchste Auszeichnung der Republik anheften, als sich herausstellte: einer der beiden hat Kontakt zu den Querdenkern. Aberkennung in letzter Sekunde. Mit dieser Auszeichnung feiert das Establishment sich selbst und seinesgleichen.

Natürlich kann diese Top-Auszeichnung nicht von der Frauenquote verschont bleiben. Okay, die Umbenennung in Bundesverdienstkreuz*in hat noch keiner verlangt. Stattdessen aber schockte die Feststellung, dass bislang nur ein Drittel der Orden (made in China!) an Frauen vergeben wurde, wie das Bundespräsidialamt wissen ließ.

Selbst Steinmeier zeigt sich geschockt:

„Frauen leisten Großes in unserer Gesellschaft. Ob in Vereinen, Unternehmen, an Universitäten oder in der Kultur – Frauen sorgen für Zusammenhalt, Menschlichkeit, Fortschritt und Kreativität. Dafür gebührt ihnen unser Dank, aber auch mehr sichtbare Anerkennung.“

Wer aber die Quote erfüllen will, muss auch entsprechend viele Kandidatinnen auftreiben. Ein Job, den Steinmeier der Bevölkerung zuweist. Alle Bürger sollen die Frauen aus ihrer Umgebung – diesmal im positiven Sinne – bespitzeln:

„Schauen Sie sich um, in Ihrer Nachbarschaft, in Ihrer Freizeit, bei Ihren Kolleginnen. Der Verdienstorden lebt von den Vorschlägen, die ich von Ihnen für die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes bekomme. Die Auszeichnung ist ein Weg, um herausragende Leistung für unser Gemeinwesen zu würdigen. Und es ist ein Weg, um mehr Frauen die Anerkennung zukommen zu lassen, die sie verdienen.“

Sollten sich nicht genug Frauen finden, können Sie ja einen Mann nehmen. Der muss sich dann nur selbst als Frau definieren. Dem wagt niemand zu widersprechen.

