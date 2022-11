USA: Trump will 2024 wieder Präsident werden

Aktuelle Meldung auf unserem Telegram-Kanal. Jetzt abonnieren: t.me/CompactMagazin.

🇺🇸 Kampf ums Weiße Haus: Donald Trump will 2024 erneut kandidieren

🟥 Donald Trump will’s noch mal wissen: Gestern Abend kündigte der frühere Präsident an, 2024 noch einmal ins Rennen ums Weiße Haus zu gehen. „Um Amerika wieder großartig und glorreich zu machen, verkünde ich heute Abend meine Kandidatur als Präsident der Vereinigten Staaten“, so der 76-Jährige vor geladenen Gästen Im Ballsaal seines Anwesens Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida.

🟥 Trumps Versprechen: „Bald werden wir wieder eine großartige Nation sein.“ Seine Erklärung verband er mit einer Generalabrechnung mit seinem Nachfolger, dem amtierenden US-Staatschef Joe Biden. Dessen Regierung habe die US-Wirtschaft zerstört, die Straßen seien blutgetränkt von Gewaltverbrechen. „Der Niedergang Amerikas ist Biden und der radikal-linken, wahnsinnigen Regierung zu verdanken“, so der Republikaner. Und er zeigte sich überzeugt: „Amerikas Comeback beginnt genau jetzt.“

🟥 Mit John DeSantis steht dem Haudegen der amerikanischen Politik allerdings inzwischen ein aussichtsreicher konservativer Kontrahent gegenüber. Der wurde kürzlich mit rund 59,4 Prozent der Stimmen als Gouverneur von Florida wiedergewählt, während einige von Trump unterstützte Kandidaten bei den US-Midterms scheiterten. Es wird erwartet, dass auch DeSantis zeitnah seine Präsidentschaftskandidatur für die Republikaner erklären wird.

