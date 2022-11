„Polens verschwiegene Schuld“ – jetzt erhältlich!

Über 1.000 Vorbesteller erhalten in den nächsten Tagen ihre Ausgabe von COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld – Verbrechen an Deutschen von Versailles bis zur Vertreibung“. Unsere Antwort auf die Reparationsforderungen aus Warschau. Wer das Heft noch nicht geordert hat, kann es hier bestellen.

Weit mehr als 1.000 Vorbestellungen zeigen: Mit unserer neuen Geschichtsausgabe „Polens verschwiegene Schuld – Verbrechen an Deutschen von Versailles bis zur Vertreibung“ haben wir einen Nerv getroffen. Wir verdeutlichen anhand vieler Beispiele und Ereignisse, dass die übliche Täter-Opfer-Zuweisung in Bezug auf das deutsch-polnische Verhältnis in den letzten 100 Jahren nicht so eindeutig ist, wie es uns Politik und Mainstream-Medien weismachen wollen. Und wir belegen, dass die Forderung Warschaus nach Reparationen von umgerechnet 1,3 Billionen jeglicher Grundlage entbehrt.

Nach Ansicht Polens sollen mit den geforderten Geldern – die den Bundeshaushalt um ein Vielfaches übersteigen – die materiellen und immateriellen Schäden, die das Land durch den Zweiten Weltkrieg und die deutsche Besatzung erlitten habe, kompensiert werden.

Vollkommen unberücksichtigt bleibt dabei jedoch, dass unser östlicher Nachbar nach dem Zweiten Weltkrieg bereits ein Fünftel des deutschen Reichsgebietes von 1937 einverleibt hat, darunter nicht nur die Seen und Wälder des südlichen Ostpreußens, die großen landwirtschaftlichen Güter in Pommern, sondern auch die bedeutenden Kohle- und Industriereviere in Oberschlesien. Im Gutachten der polnischen Regierung taucht das alles absurderweise nicht auf.

Der Bundesregierung stünde es gut zu Gesicht, Gegenargumente – auch mit Blick auf die deutsch-polnische Geschichte seit Beginn des letzten Jahrhunderts – zu sammeln, um den Forderungen aus Warschau den Wind aus den Segeln zu nehmen und bei einer möglichen Klage vor einem internationalen Gericht eine andere Rechnung präsentieren zu können.

Polnische Verbrechen an Deutschen

Dazu ist Berlin aber zu feige – und zu sehr dem Schuldkult verhaftet. Doch die mageren Verweise auf die polnische Verzichtserklärung 1953 und den Zwei-plus-vier-Vertrag reichen nicht, um den maßlosen Forderungen entgegenzutreten. Die passende Antwort an Warschau bleibt aus.

Wieder einmal springt COMPACT in die Bresche. Wir schreiben, was Polen verschweigt und Berlin nicht zu sagen wagt. In unserer nun erhältlichen Sonderausgabe „Polens verschwiegene Schuld – Verbrechen an Deutschen von Versailles bis zur Vertreibung“ setzen wir einseitigen Schuldzuschreibungen die ganze Wahrheit entgegen – und dokumentieren, wie Deutsche nicht erst ab 1944, sondern schon nach dem Ersten Weltkrieg in den damals Polen zugeschlagenen Gebieten drangsaliert und ermordet wurden.

Doch nicht nur das. Lesen Sie in unserer , wie der polnische Chauvinismus, der sich nicht nur gegen Deutschland, sondern auch gegen die Sowjetunion richtete, in den Folgejahren rasant anwuchs – und einen nicht unerheblichen Anteil am Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hatte. Und erfahren Sie, wie 14 Millionen Deutsche ab Winter 1944/45 gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben oder qualvoll in Todeslagern wie Lamsdorf, Jaworzno und Schwientochlowitz gefoltert und ermordet wurden.

Was Warschau verschweigt und Berlin nicht zu sagen wagt

Wir schweigen nicht, wir buckeln nicht, sondern präsentieren Fakten, die man der Öffentlichkeit bewusst vorenthält, weil für Bundesregierung und Mainstream-Medien das Dogma der Alleinschuld als unantastbar gilt. Doch COMPACT zieht sich kein Büßergewand an – für uns ist der Fahrkartenschalter nach Canossa geschlossen! Wir treten für die Wahrheit und für deutsche Interessen ein!

Diese Sonderausgabe kommt deswegen genau zur rechten Zeit! Nachfolgend das vollständige Inhaltsverzeichnis unserer neuen Geschichtsausgabe „Polens verschwiegene Schuld“:

Die Reparations-Bombe

Die Schatten der Vergangenheit: Polens Forderungen und der deutsche Schuldkult

Die unersättliche Nation / 1916–1921

Polens Geburtshelfer: Deutschland und Österreich

Kampf um deutsches Land: Posen, Westpreußen und Oberschlesien

In Warschaus Würgegriff: Das Schicksal der Freien Stadt Danzig

Deutsche hinter Stacheldraht: Tod in polnischen Internierungslagern

Polens Drang nach Osten: Pilsudskis Krieg gegen die Sowjetunion

Polens Weg in den Krieg / 1930–1939

Säbelrasseln aus Warschau: Polens Kriegspläne gegen Deutschland

Terror gegen Minderheiten: Hass gegen Deutsche, Juden und Ukrainer

Ziemlich beste Freunde: Polens Schutzmächte England und Frankreich

Die Lunte am Pulverfass: Berlin und Warschau auf Konfrontationskurs

Brennpunkt Danzig: Polens Anteil am Kriegsausbruch

Der Bromberger Blutsonntag: Grausame Rache an Deutschen

Flucht, Vertreibung und Mord / 1944–1950

Das Jahrhundert-Verbrechen: Flucht und Vertreibung aus den Ostgebieten

Warschaus Gulag für Deutsche: Schwientochlowitz und andere Lager

Die Hölle von Lamsdorf: Polens schlimmstes KZ

Griff nach den Ostgebieten / 1945–1990

Verlorenes Land: Kampf um die Oder-Neiße-Linie

Der doppelte Kniefall: Brandt und der Warschauer Vertrag

Zwei plus vier gleich eins: Wie der Verzicht besiegelt wurde

Unsere neue Geschichtsausgabe „Polens verschwiegene Schuld – Verbrechen an Deutschen von Versailles bis zur Vertreibung"