Unsere neue Doku: „Im Würgegriff der Klima-Sekten“

Nach unseren Erfolgsfilmen „Tatort Nord Stream“ und „Tatort Ramstein“ nehmen wir nun in einer neuen Doku die Klima-Terroristen ins Visier – und zeigen, wer die Bewegung im Hintergrund steuert. Den Trailer von „Im Würgegriff der Klima-Sekten – Wem nützen die Straßenkleber wirklich?“ sehen Sie ab morgen auf dem Youtube-Kanal von COMPACT-TV.

Sie nennen sich Letzte Generation, Extinction Rebellion oder Ende Gelände. Sie beschmieren wertvolle Gemälde und Kunstwerke, behindern den Straßenverkehr durch ihre Klebe-Aktionen in den großen Städten – und wenn’s hart auf hart kommt, schmeißen sie schon mal Steine und Molotowcocktails auf Polizisten. Doch Politik und Behörden halten ihre schützende Hand über die Klima-Terroristen, auch wenn nun gegen die Krawallos ermittelt wird, um den rechtsstaatlichen Schein zu wahren.

Wie ticken die Öko-Extremisten wirklich? Was geht in ihrem Kopf vor? Warum diese Gewalt, diese Nötigungen, diese Sachbeschädigungen? Und vor allem: Wer sind die Stichwortgeber der Klima-Irren – und wer finanziert die ganze Bande? Viele dieser Fragen beantwortet unsere aktuelle Spezial-Ausgabe „Klima-Terroristen. Was sie denken – und wer sie bezahlt“.

Wie verrückt sind die Klima-Chaoten?

Darauf aufbauend, ist unser TV-Team losgezogen und hat sich beim sogenannten Protestcamp der Letzten Generation in Berlin selbst ein Bild von den sozialethisch verwirrten jungen Leuten gemacht. Und wir waren bei ihren Demos dabei. Dabei konnte COMPACT exklusive Bilder und O-Töne von den zumeist als „Aktivisten“ verniedlichten Klima-Paranoikern machen, die geradezu bezeichnend sind. So nah ist noch kein Alternativmedium den Öko-Krawallanten gekommen, die Verfassungsschutzchef Haldenwang so harmlos findet.

Wir haben einen ganz anderen Eindruck von der Letzten Generation bekommen: Ihre sogenannten Aktivisten leben in einer ganz eigenen Welt, die geprägt ist von der Dystopie einer kurz bevorstehenden Klima-Katastrophe, die die ganze Menschheit zu vernichten droht. Entsprechend hysterisch agieren die Klima-Kleber – und entsprechend gefährlich sind sie. Wer in dieser irren Albtraumwelt lebt, ist letztendlich zu allem bereit, um die herbeihalluzinierte Massenvernichtung durch Sonne, Regen und Wind zu verhindern.

Wer steckt hinter dem Irrsinn?

Doch das ist nur ein Aspekt unserer neuen Doku „Im Würgegriff der Klima-Sekten“. Unsere TV-Crew um Reporter Roy Grassmann und Filmemacher Tom Herrlich hat recherchiert, wer die Stichwortgeber der Klima-Irren sind, wer ihnen politisch Rückendeckung gibt und – besonders brisant –, wer die Bewegung finanziert. Wir haben uns also auf die Spur des Geldes begeben und sind dabei auf erstaunliche Tatsachen gestoßen, die wahrscheinlich auch die selbsternannten Aktivisten selbst überraschen dürften.

Die vermeintlich antikapitalistischen Gruppen erhalten nämlich enorme Finanzspritzen aus der Finanzindustrie – also aus dem Herzen des von ihnen so verachteten Wirtschaftssystems. Und das hat seine Gründe: Wir zeigen in „Im Würgegriff der Klima-Sekten“, welche Interessen wirklich hinter dem Sponsoring der Terrorjugend stehen und wie dies im Zusammenhang mit dem sogenannten Great Reset zu bewerten ist. Dabei sind uns immer wieder bekannte – oder besser gesagt: berüchtigte – Namen untergekommen…

Wir sind für Sie dabei!

Machen Sie sich bereit für eine spannende, faktenreiche und vor allem erhellende Doku. Mit „Im Würgegriff der Klima-Sekten“ entlarven wir die kriminellen Strukturen, decken die wahren Hintergründe auf – und werfen einen Blick hinter die Kulissen. So gründlich hat noch keiner die Bewegung, die Deutschland und damit uns alle in Geiselhaft nimmt, abgerechnet.

Sehen Sie morgen den Trailer zu unserer neuen Doku – die erstmals in 4K (Ultra HD) ausgestrahlt wird – auf dem Youtube-Kanal von COMPACT-TV. Sie bekommen dann schon mal einen kleinen Eindruck von dem Film, der in Kürze veröffentlicht wird.

Sie finden COMPACT-TV und unsere für Sie kostenlosen Dokus wichtig und gut? Dann werden Sie doch Mitglied im COMPACT-Club! Oder lassen Sie uns eine Spende via Paypal, Kreditkarte oder Einmalzahlung oder Dauerauftrag zukommen lassen. Damit wir auch weiterhin für Sie unterwegs sein können. Herzlichen Dank!