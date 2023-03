Unsere Ahnen, unsere Helden, unser Stolz!

Unsere Mythen, Sagen und Heldengeschichten sind einzigartig – deswegen sind wir stolz auf sie! Drei der wichtigsten Schriften – die Edda, Dahns „Germanische Götter- und Heldensagen“ und das Nibelungenlied – sind in ebenso prachtvollen wie preisgünstigen Volksausgaben (jeweils nur 7,95 Euro) erhältlich. Und dazu gibt es aktuell von uns COMPACT-Spezial „Politische Verfolgung“ als Geschenk 🎁 obendrauf. Hier stöbern.

_ von Daniell Pföhringer und Jonas Glaser

Das von dem Historiker Arnulf Krause so wunderbar und authentisch dargestellte Germanentum ist untrennbar mit unserer Volkwerdung verbunden. Es bildete sich bereits vor rund 4.000 Jahren an der Schwelle zur Bronzezeit. Schon vor Christi Geburt war der gesamte spätere deutsche Raum germanisch besiedelt. Die damaligen Kämpfe und Auseinandersetzungen mit dem Römischen Reich, am Ende sogar siegreich, haben viele anschließende Generationen fasziniert und auch Kunst und Kultur geprägt.

Dieser Faszination kann sich auch die Filmindustrie nicht entziehen: „Vikings“ war einer der größten Erfolge der Seriengeschichte, im vergangenen Jahr begeisterte der Kinofilm „The Northman“ die Zuschauer, und vor wenigen Monat erschien auf Netflix die zweite Staffel von „Barbaren“ – eine deutsche Produktion, in der Arminius und seine Thusnelda den römischen Imperialisten zeigen, wo Thors Hammer hängt.

Der große Zuspruch für solche Produktionen zeigt: Die Deutschen haben die Nase voll von Schuldkult und Warmduscherei – sie sehnen sich nach Helden! Und die gibt es in der deutschen Geschichte und auch in den mythologischen Überlieferungen zuhauf. Der Drachentöter Siegfried aus der Nibelungen-Sage wird vielfach als Wiedergänger von Arminius gesehen, der das Ungeheuer der römischen Besatzungsmacht besiegte – und Kaiser Barbarossa als Retter, der zur letzten Schlacht von den Toten aufersteht.

Mannigfaltig sind die Nachklänge dieser Sage von einem letzten furchtbaren Kampf, von dem errettenden Erscheinen verborgener, geheimnisvoller Helfer für ein schwer bedrängtes Volk, von dem Untergang der Welt in den Flammen dieses Kampfes und dem Auftauchen einer besseren Welt. Dieses Sehnen ist heute – kaum verwunderlich – größer denn je!

Der Mut unserer Helden

Vielleicht stand Felix Dahns Roman „Ein Kampf um Rom“ auch im Bücherschrank Ihrer Eltern? Oder steht sogar in ihrem eigenen? Bis ins späte 20. Jahrhundert gehörte es hierzulande zu den beliebtesten Werken der Monumentalliteratur, versgleichbar mit Lew Wallaces „Ben Hur“.

In der Spätantike des 6. Jahrhunderts angesiedelt, handelt der Roman vom Kampf der Ostgoten gegen Ostrom und seinen Untergang. Der patriotische Dichter Dahn verstand „Ein Kampf um Rom“ als Warnung an das Wilhelminische Deutschland vor Selbstüberschätzung und Niedergang. Die finalen Verse „Gebt Raum, ihr Völker, unsrem Schritt. / Wir sind die letzten Goten. / Wir tragen keine Krone mit, / Wir tragen einen Toten“ fanden Eingang in zahlreiche Anthologien.

Aber den Hochschullehrer Dahn trieb auch die Sorge um Deutschlands historische und kulturelle Erbschaft um: die germanischen Götter- und Heldensagen. Damit sollte er schließlich sein Lebensthema finden. Ihm widmete er regelmäßig historische Abhandlungen, Nacherzählung und sogar Versepen. Dahns Gesamtausgabe umfasst 16 Bände: Ein Kraftakt kultureller Vermittlungsarbeit, deren Popularität sich über mehrere Generationen – bis heute erstreckte.

Gemeinsam mit seiner Frau Therese, Nachfahrin der Dichterin Anette von Droste-Hülshoff, die in Breslau einen literarischen Salon betrieb, bietet Felix Dahn in dem Band „Germanische Götter- und Heldensagen“ einen umfassenden Einblick in die germanische und nordische Sagenwelt. Im ersten Teil „Göttersagen“ werden die Grundanschauungen der Götterwelt sowie einzelne Götter wie Odin, Thor und Loki vorgestellt. Anschließend präsentiert Therese Dahn die bekanntesten Heldensagen, von den Wölsungen über Beowulf bis zu den Nibelungen.

Die Mischform aus Dichtung und Reflexion überwindet alle Klischees und Vereinfachungen, lässt wenig bekannte Seiten der Überlieferung sprechen: Wissen Sie beispielsweise, wofür der mächtige Gott Odin stand? Die Dahns klären in „Germanische Götter- und Heldensagen“ auf:

„Wotan, der Gott des Lufthauchs, ist also auch der Gott des Geisteshauchs; und zwar des Geistes in seinem geheinisvollen Grübeln, in seiner tiefsten Versenkung in den Rätselrunen des eigenen Wesens, der Welt und des Schicksals. Wer der Natur ihre Geschichte, ihre Rätsel abfragen, wer die Urspünge und die Ausgänge aller Dinge erkunden, wer Gott und die Welt im tiefsten Wesenskern erforschen, d.h. wer philosophieren will, der tut wie Odin; Odin der ,grübelnde Ase’, wie ihn bezeichnend die Edda nennt. Ahnungsvoll hat der deutsche Geist den ihm eignen philosophischen Sinn und Drang (…) seinen faustischen Zug, in das Bild seines obersten Gottes gelegt.“

Wir haben noch heute allen Grund, uns für die germanische Kultur zu interessieren – und Lehren aus dem Wirken, der Ideenwelt, den Mysterien und den Kämpfen unserer Vorväter zu ziehen. Mit der ebenso prachtvollen wie preisgünstigen Volksausgabe der „Germanischen Götter- und Heldensagen“ ist dies für jedermann möglich.

Die Weisheit unserer Ahnen

Dass die „vornehmen Germanen“ (Nietzsche) keine grobschlächtigen Tölpel waren, sondern über eine reiche Kultur verfügten, die von der Romantik bis zur Gegenwart viele große Geister wie Richard Wagner inspiriert hat, wird heute gerne unter den Tisch gekehrt. Die wichtigste Quelle altnordischer Mythologie ist die Edda, die lehrreiche Geschichten, die zum Teil bis ins 9. Jahrhundert zurückreichen und die Ideenwelt aus Island, Norwegen und Grönland zur Wikingerzeit widerspiegeln, vereint.

Die Edda – das sind eigentlich zwei Werke: Das erste, die Snorra-Edda, stammt aus der Feder von Snorri Sturluson, einem isländischen Lyriker, Historiker und Politiker. Als Lehrbuch für höfische Dichter intendiert, goss er den Sagenschatz seiner Heimat in damalige Stil- und Versformen. Kein trockenes Lehrbuch, sondern ein vortreffliches Beispiel dafür, wozu Dichtung fähig ist, welche Bildvisionen sie im Leser beschwören kann.

Der zweite Teil ist die „Sämund-“ beziehungsweise „Lieder-Edda“ – eine Zusammenstellung von Götter- und Heldendichtungen ungenannter Autoren. Diese literarischen Meisterwerke fanden in Karl Simrock (1802–1876) ihren kongenialen Übersetzer. Seine Nachdichtung ist jetzt im COMPACT-Shop in einer unschlagbar preiswerten Ausgabe erhältlich.

Tauchen Sie ein in den tiefen Brunnen der Vergangenheit. Seien Sie Zeuge der Entstehung der drei kosmischen Sphären: Asgard, Midgard und Niflheim. Erschrecken Sie vor dem Riesen Hymir, schmunzeln Sie über die Zankreden des spöttischen Loki, erkennen Sie zeitlose Menschheitsfragen im besorgten Grübeln des rastlosen Wotan, bewundern Sie die Schönheit der Jugendgötttin Freya und erleben Sie wie der mächtige Donnergott Thor seinen Hammer gegen die weltbedrohende Midgardschlange schleudert: „Tapfer zog Thôr der gewaltige / Den schimmernden Giftwurm zum Schiffsrand auf. / Das hässliche Haupt mit dem Hammer traf er, Das felsenfeste, dem Freunde des Wolfs.“

Der große Bonner Dichter, Germanist und Übersetzer Karl Simrock war es auch, der einen anderen Sagenschatz für das deutsche Volk gehoben hat – unser Nationalepos schlechthin. Das ursprünglich in rund 2.400 mittelhochdeutschen Strophen verfasste Nibelungenlied geriet während der Renaissance in Vergessenheit, in der deutschen Romantik feierte es seine Wiederaauferstehung – Simrock veröffentlichte seine Übersetzung 1872.



Diese bis heute beste Übersetzung des Nibelungenliedes ist nun ebenfalls in einer überaus preisgünstigen gebundenen und prachtvoll illustrierten Volksausgabe erhältlich. Die wunderbaren Illustrationen von Julius Schnorr von Carolsfeld und Eugen Neureuther machen diese Volksausgabe zu einem ganz besonderen Lese-Erlebnis.

Und das Beste: Durch die Simrock-Ausgabe ist sichergestellt, dass in diesem Werk keinerlei dem Zeitgeist geschuldete Verfälschungen des Stoffes auftauchen.