Die Stimmung kippt: Ergebnisse einer Umfrage von vergangener Woche, durchgeführt vom Institut Rating Group, sorgen weiter für Gesprächsstoff.

Eine Erwiderung auf die einseitige Propaganda des Mainstremas. Lesen und urteilen Sie selbst: COMPACT-Spezial „Feindbild Russland. Die NATO marschiert“ deckt die wahren Hintergründe des gegenwärtigen Konfliktes auf. Hier bestellen.

_von Thomas Hansen

Das Umfrage-Ergebnis zeigt: Viele Ukrainer wollen nicht so recht mitziehen bei Selenskyjs Krieg für den Westen. Zuvor hatte bereits die Abstimmung der Ukrainer „mit den Füßen“ ähnliches nahegelegt.

„Wie beurteilen Sie die Zukunft der Ukraine?“,

„Möchten Sie, dass ihre Kinder in der Ukraine aufwachsen?“

„Denken Sie, der Krieg zwischen der Ukraine und Russland hätte vermieden werden können?“

– So klingen die Fragen des Umfragekatalogs, den das Meinungsforschungsinstitut Rating Ende Juli an 1.500 Ukrainer zustellte. Die Befragten waren mindestens 18 Jahre alt und wurden per Zufallsgenerator angerufen. Ausgenommen von der Befragung waren die besetzten Gebiete im Osten des Landes.

Bemerkenswert: eine große Mehrheit der Ukrainer ist laut der Umfrage nach wie vor optimistisch eingestellt. Trotz jahrelangem Krieg sehen 84 Prozent der Befragten die Zukunft des Landes hoffnungsvoll. Nur 11 Prozent sind „eher pessimistisch“ bzw. „pessimistisch“ eingestellt. Gefragt nach ihrer aktuellen Stimmung, geben 42 Prozent an, dass sie „Hoffnung“ haben. Das am zweithäufigsten genannte Gefühl (mit 17 Prozent): „Anspannung“.

Auch wollen sich die befragten Ukrainer in ihrer ganz großen Mehrheit nicht von ihrem Heimatland trennen. 91 Prozent sagen, dass sie ihre Kinder in der Ukraine aufwachsen sehen wollen. Mehr noch, 97 Prozent, planen, ihre persönliche Zukunft in der Ukraine zu verbringen. Diese Antworten sind nicht unbedingt überraschend, da jene Millionen Ukrainer, die in dieser Frage anderer Ansicht sind, an der Umfrage nicht mehr teilnahmen. Sie haben das Land schon lange verlassen.

Ukrainische Männer im wehrfähigen Alter flohen zum Teil explizit vor der Einberufung ins Militär, wie eine Antwort der Bundesregierung von Anfang Juli zeigt. Darin erklärt das Innenministerium dem Fragesteller der AfD, Petr Bystron: Zwischen dem 24. Februar 2022 und dem 30. April 2023 sind „ausweislich des Ausländerzentralregisters (AZR) 194.679 männliche ukrainische Staatsangehörige nach Deutschland eingereist“. Eine Abstimmung mit den Füßen, die vielleicht am deutlichsten zeigt, dass man den Krieg Selenskyjs ablehnt.

Was Selenskyj und seiner Regierung vermutlich ebenfalls nicht geschmeckt hat: Die Agentur wollte von den Befragten auch wissen, ob der Krieg hätte verhindert werden können. 30 Prozent der Menschen sagen dazu „Ja“ bzw. „eher ja“. Eine Meinung, die impliziert, dass auch die Ukraine ihren Anteil an den Feindseligkeiten hat – was in der Bevölkerung offenbar genau registriert wird. Wäre die Ukraine völlig unschuldig und wäre der Krieg ihr aufgezwungen worden, wäre das Ergebnis wohl anders ausgefallen.

Dann wären deutlich mehr als nur 57 Prozent der Meinung, es habe keinen Ausweg gegeben.

Wovor die Ukrainer am meisten Angst haben, ist verblüffend. 44 Prozent geben an, dass sie den „Verlust ihrer staatlichen Existenz“ fürchten. 39 Prozent machen sich Sorgen, dass der Krieg „zu einem langandauernden Konflikt eskalieren“ könnte.

Dass die Hilfslieferungen aus dem Westen ausbleiben (17 Prozent) oder bei den kommenden Wahlen ein neues Staatsoberhaupt gewählt werden könnte (5 Prozent), interessiert dagegen kaum. Immerhin 23 Prozent ängstigt die Vorstellung, dass Russen und Ukrainer nach dem Krieg „ohne Chance auf ein friedliches Miteinander“ dastehen. Ein deutlicher Hinweis auf den Wunsch nach Frieden.

Besonders spannend: Persönlich fürchten sich die Befragten Ukrainer vor allem vor drei Dingen: Die Hälfte (50 Prozent) gibt an, sich „vor dem Verlust der Heimat und der Möglichkeit, im Zuge des Konflikts vertrieben zu werden“ am meisten fürchtet. Die zweitgrößte Furcht (29 Prozent) haben die Menschen in Bezug auf „die freie Entwicklung ihres Landes“, das sie hinsichtlich demokratischer Werte und Freiheiten als Verlierer sehen. An dritter Stelle steht (27 Prozent) steht die Angst davor, „von den Russen erniedrigt zu werden“ und als „Arbeitstier für die Sieger“ benutzt zu werden.

Dass die Umfrage nicht versucht hätte, tendenziöse Vorstellungen im Sinne der Regierung einzubauen, kann man jedenfalls nicht behaupten. Mit Blick auf die bevorstehenden Wahlen zeigt die Umfrage eine kritische Einstellung der Bevölkerung: 84 Prozent der 1.500 Befragen halten es für nicht machbar, in der „aktuellen Situation einen Präsidenten zu wählen“. Nur etwa 13 Prozent sehen den Krieg nicht als Hindernis. Gleichzeitig glauben 38 Prozent der Ukrainer, dass eine Veränderung des Staatsoberhauptes an der Frontsituation gar nichts verändern würde. Rund 36 Prozent denken, ein Wechsel an der Spitze könnte die militärische Lage verschlechtern.

Die Frage der NATO-Mitgliedschaft hat sich für viele Ukrainer bereits erledigt. 64 Prozent sagen, dass sie nicht an eine Mitgliedschaft im Laufe des nächsten Jahres glauben. Nur 29 Prozent sind optimistischer. Der Grund für die offensichtliche Verstimmung: 71 Prozent der befragten Ukrainer geben an, dass die NATO und die EU hauptsächlich ihre eigenen Interessen verfolgen. Die Ukraine werde für die Erreichung dieser Interessen lediglich „benutzt“, sagt diese Mehrheit. Dagegen denken nur 24 Prozent, dass die Interessen der Ukraine im Vordergrund stehen.

Noch deutlicher: 61 Prozent glauben, dass NATO und EU die Ukraine nur so lange unterstützen werden, wie es ihnen und ihren Plänen nützt. Möglich wären sogar „Hinterzimmer-Deals“ mit Putin. Nur 32 Prozent sind sich sicher, dass NATO und EU die Ukraine „unter allen Umständen“ unterstützen werden.

Die wichtigsten Frage kommt ziemlich am Ende: „Wann glaubst Du, wird in der Ukraine wieder Frieden herrschen“? Die Ukrainer sind sich uneins: Nur 22 Prozent glauben, dass der bewaffnete Konflikt noch 2023 enden kann. 32 Prozent sagen immerhin 2024. Ein weiteres Drittel ist skeptischer: 30 Prozent meinen, der Krieg wird noch 2 Jahre oder länger dauern.

