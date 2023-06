Ultimatum gegen Wagenknecht – Kommt die Querfront?

Bis zum Wochenende muss sich die linke Dissidentin erklären, ob sie ihre Partei verlässt und eine neue gründet. Ist das eine Chance oder Gefahr? Über diese und andere Themen spricht Bestsellerautor Manfred Kleine-Hartlage am Freitag bei der ersten öffentlichen Vorstellung seines Buches „Querfront. Die letzte Chance für die deutsche Demokratie.“

Der Countdown läuft: Auf einem Treffen des Parteivorstands der Linken mit Wagenknecht am 25. Mai soll diese aufgefordert worden sein, bis zu diesem Freitag ( 9. Juni) zu erklären, ob sie in der Linkspartei bleiben oder gehen will, berichtete die Taz. Auf einer Vorstandssitzung am 10. Juni soll dann darüber beraten werden. Franktionschef Dietmar Bartsch, der an dem Treffen teilnahm, bestätigte diesen Zeitplan, „aber von Ultimaten kann keine Rede sein“, fügte er hinzu. Trotzdem steht eine Mehrheit im Vorstand bereit, die abtrünnige Genossin hinauszuwerfen, wenn sie nicht zu Kreuze kriecht. Das einzige Problem: Anders als im Parteivorstand dürfte ein Ausschluss in der Bundestagsfraktion keine Mehrheit finden, denn dort würden mindestens sechs Abgeordnete in diesem Fall zusammen mit Wagenknecht austreten – und die Verbleibenden dadurch ihren Fraktionsstatus und eine Menge Gelder verlieren. Bis zur Hälfte der Mitarbeiter müssten gekündigt werden.

Ob sich Wagenknecht bis Freitag äußert, ist fraglich. Seit Monaten spielt sie auf Zeit, was ihr aber auch Nachteile gebracht hat: Sie ist aus dem Fokus der Medien verschwunden, die Dynamik ist weg. Ihr angeblicher Plan, eine Parteigründung bis Jahresende zu verzögern, könnte auf der Durststrecke bis dahin austrocknen. Jetzt den inquisitoren eine freche Antwort zu geben und sich dann ausschließen zu lassen, könnte wie eine Vitaminspritze für ihr Projekt wirken.

Rückt damit die Querfront näher? Ist sie wirklich die „letzte Chance für die deutsche Demokratie“, wie Manfred Kleine-Hartlage in seinem aktuellen Querfront-Buch schreibt? Und ist die immer wieder in Anti-Rechts-Zuckungen verfallende Wagenknecht überhaupt nötig für eine solche Querfront? Mehr noch: Ist mit dem Höhenflug der AfD eine Querfront nicht obsolet, weil die konservativen Patrioten auch ohne linken Beifang mehrheitsfähig werden könnten?

Über diese und andere Fragen wird Kleine-Hartlage am Freitag mit Peter Feist diskutieren.

Die Buchpremiere findet am 9. Juni um 19 Uhr in der „Staatsreparatur"(Jungfernstieg 4b – 12207 Berlin) statt. Es empfiehlt sich Voranmeldung unter info@staatsreparatur.de.

Im Anschluss an die Veranstaltung signiert der Autor sein Buch „Querfront. Die letzte Chance für die deutsche Demokratie“ (hier bestellen).