Ukraine-Krieg: Kissingers neuer Friedensplan 🇷🇺🇺🇦

🟥 Der frühere US-Außenminister Henry Kissinger hat in Davos einen Friedensplan für die Ukraine skizziert. Demnach soll die Front entlang der Linie im Donbass, an der sich ukrainische Truppen und Moskau-treue Separatisten vor dem russischen Angriff am 24. Februar 2022 gegenüberstanden, eingefroren werden.

🟥 Kissinger nannte dies ein „angemessenes Ergebnis der Kampfhandlungen“, auf dessen Basis ein Waffenstillstand vereinbart werden sollte. „Ich bin überzeugt, dass man eine Eskalation des Kriegs so verhindert“, so der erfahrene Polit-Insider. Im nächsten Schritt müssten dann „politische Gespräche über die Lösung des Konflikts“ beginnen.

🟥 Ursprünglich hatte Kissinger vorgeschlagen, die Krim Russland zu überlassen. Nun will er die Halbinsel und die abtrünnigen Donbass-Gebiete als Verhandlungsmasse im Spiel lassen. Außerdem spricht sich Kissinger nun für einen Beitritt der Ukraine zur NATO aus. Davor hatte er vor einigen Monaten noch gewarnt.

