Trump: „Mit den Kriegstreibern aufräumen“

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat in einer Videobotschaft zum Frieden in der Ukraine aufgerufen. Wir seien einem Dritten Weltkrieg noch nie so nah wie heute, so Trump, der angekündigt hat, 2024 erneut für das höchste Staatsamt zu kandieren. Wörtlich sagte der streitbare Republikaner in seiner Ansprache, die unter anderem vom Magazin Forbes dokumentiert wurde:

„Der Dritte Weltkrieg war noch nie so nah wie heute. Wir müssen jetzt aufräumen mit all den Kriegstreibern, den letzten Globalisten im Tiefen Staat, im Pentagon, im Außenministerium und im nationalen Sicherheitsapparat.“

Und er fuhrt fort: „Einer der Gründe, warum ich der einzige Präsident seit Generationen war, der keinen Krieg begonnen hat, ist, dass ich der einzige Präsident war, der den katastrophalen Rat vieler von Washingtons Generälen, Bürokraten und sogenannten Diplomaten, die nur wissen, wie man uns in Konflikte bringt, aber nicht wissen, wie man uns da wieder rausholt, zurückgewiesen habe.“

Nun seien Figuren wie Victoria Nuland und andere an den Schalthebeln der Macht, „die wie besessen davon sind, die Ukraine in Richtung NATO zu drängen“ und so die Sicherheit der ganzen Welt aufs Spiel setzten. „Nun stehen wir am Rande des Abgrunds, am Rande des Dritten Weltkriegs, und viele Leute sehen es nicht, aber ich sehe es, und ich hatte mit vielen Dingen recht“, so Trump weiter.

Der frühere US-Präsident stellte klar: „Nichts entschuldigt die ungeheuerliche und schreckliche Invasion in der Ukraine vor einem Jahr, der die nie passiert wäre, wenn ich Euer Präsident gewesen wäre“. Doch nun sei es an der Zeit, für Frieden zu sorgen.

Trump wörtlich: „Wir müssen hier in Amerika die korrupten Globalisten loswerden, das Establishment, das alles verpfuscht hat. Und das schließt Präsident Biden ein, von dem seine eigenen Leute sagen, er habe nie eine gute Entscheidung getroffen, wenn es um andere Länder geht.“

Abschließend erklärte der Ex-Präsident und Kandidat für die US-Präsidentschaftswahl 2024, dass der Ukraine Krieg binnen 24 Tagen beendet werden könne „mit der richtigen Führung an der Spitze“. Und er kündigte an: „Am Ende meiner nächsten vier Jahre werden die Kriegstreiber, Betrüger und Versager aus der Regierung verschwunden sein.“

