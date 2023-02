Faeser: Keine Obergrenze für Ukraine-Flüchtlinge

In einem Interview mit RTL und n-tv spricht sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser gegen eine Obergrenze bei ukrainischen Flüchtlingen aus. Lesen Sie in unserer brandaktuellen COMPACT-Märzausgabe mit dem Titel „Die Kriegshexen: Bis alles in Scherben fällt“ nach, wie Annalena Baerbock, Ursula von der Leyen und Marie-Agnes Strack-Zimmermann mit ihrem Wunsch nach einseitiger Ukraine-Aufrüstung den Weg in den Dritten Weltkrieg beschreiten wollen. Hier mehr erfahren.

Es herrsche derzeit eine „Ausnahmesituation“. Daher sei es absolut „ausgeschlossen“, an den Kosten für Flüchtlinge zu sparen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser will keine finanzielle oder zahlenmäßige Obergrenze für Flüchtlinge aus der Ukraine. In einem Interview mit RTL und ntv am 22. Februar erklärte die Bundesinnenministerin, dass es „ausgeschlossen“ sei, an den Kosten für die Ukraine-Flüchtlinge zu sparen.

Weder finanzielle noch quantitative Obergrenzen

Man könne wegen des „Krieges in Europa nicht von Grenzen sprechen“. Es gebe Ausgaben, über „die kann man kaum streiten“, so die deutsche Innenministerin weiter. Die Ministerin sagte in dem Interview, dass sie insgesamt von steigenden Kosten ausgehe. Es erscheine ihr „nicht realistisch“, in diesem Jahr weniger Geld für Geflüchtete und Asylsuchende auszugeben als im Vorjahr.

Unser Geschenk 🎁 für Sie: Asyl-Tsunami, Kriegsgefahr und Energiekrise – Deutschland steht am Abgrund, doch die öffentlich-rechtlichen Medien beschönigen, schweigen, vertuschen oder verdrehen die Tatsachen. In COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt – Argumente gegen die Staatsmedien“ zeigen wir, wie ARD, ZDF & Co. tricksen, fälschen und hetzen. Diese Ausgabe, die im Handel sonst 9,90 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Dienstag (28. Februar 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Spezial „Genug GEZahlt“.

Probleme am deutschen Wohnungsmarkt wegen der zusätzlichen Flüchtlinge sieht die Ministerin nicht. „Nahezu 70 Prozent seien privat untergebracht“, sagte Faeser gegenüber den Sendern. Ein Wohnraumproblem habe es in Deutschland schon vor der Zunahme der Flüchtlinge durch den Ukraine-Konflikt gegeben. Auf die Preissteigerung in den Ballungsgebieten wirke sich die Unterbringung „überhaupt nicht aus“, so Faeser weiter.

Weiter steigende Flüchtlingskosten prognostiziert

Trotz dieses Wohnungsproblems wolle Faeser allerdings keine Obergrenze für „Zuwanderung“, offenbar scheint da wieder einmal die deutsche Bevölkerung mit diesem Problem im Stich gelassen zu werden. Ein Problem sei jedoch, dass die Kommunen nach der Flüchtlingskrise 2015/16 viele Einrichtungen für Geflüchtete aus Kostengründen wieder abbauen mussten. Diese fehlten zwar jetzt, dennoch würden es laut der Ministerin „die meisten Kommunen ohne Turnhallenbelegung“ schaffen. Offenbar handelt auch die aktuelle Bundesregierung ganz nach dem altbewährten „Wir schaffen das“ der gescheiterten Ex-Kanzlerin Angela Merkel.

Dieser Text wurde im Rahmen der Europäischen Medienkooperation von Unser Mitteleuropa übernommen. Überschrift und Illustrationen wurden von unserer Redaktion eingefügt.

Lesen Sie in unserer brandaktuellen COMPACT-Märzausgabe mit dem Titel „Die Kriegshexen: Bis alles in Scherben fällt“ nach, wie Annalena Baerbock, Ursula von der Leyen und Marie-Agnes Strack-Zimmermann mit ihrem Wunsch nach einseitiger Ukraine-Aufrüstung den Weg in den Dritten Weltkrieg beschreiten wollen. Hier mehr erfahren oder für Informationen einfach auf das Banner unten klicken.