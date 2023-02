TikTok: Erfolgreicher COMPACT-Kanal gelöscht

Deutsche Zensur auf einer chinesischen Plattform: Auch das ist im vermeintlich freisten Staat auf deutschem Boden, den es angeblich je gab, möglich. Dies zeigt nun die Sperrung des COMPACT-Kanals, der auf der Video-Plattform TikTok in den vergangenen Monaten enormen Zulauf erhalten hatte. Im COMPACT-Spezial Politische Verfolgung zeigen wir, wie das Regime Oppositionelle kriminalisiert, wegsperrt, totschweigt und cancelt. HIER bestellen!



Die Etablierten mögen es nicht, wenn patriotische Angebote bei der Jugend einschlagen. Genau das war aber bei dem COMPACT-Kanal so, den das patriotische Magazin auf der Plattform TikTok unterhielt. Einzelne Clips erreichten Zuschauerzahlen in sechsstelliger Höhe.

„Haben Abschaltung erreicht“

Das löste offensichtlich Alarmstimmung bis nach Potsdam hinein aus. So äußerte heute Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) im Tagesspiegel im Zusammenhang mit Zahlen zu rassistischen Straftaten:

„Solche Verbrechen sind immer auch eine Folge von Hass und Hetze. Um dagegen vorzugehen, müssen wir die Plattformen der geistigen Brandstifter lahmlegen. Deshalb freut es mich, dass wir erreicht haben, dass der Tiktok-Kanal vom ,Compactʽ Magazin abgeschaltet wurde. Weniger Reichweite für Extremisten führt zu weniger Straftaten von Extremisten.“

Tiefgreifende Zensurmaßnahme

Eine an Perfidie kaum mehr zu überbietende Aussage. Erst wird ein angeblicher Zusammenhang zwischen COMPACT und rassistischen Straftaten in den Raum gestellt, der natürlich unbelegt, völlig aus der Luft gegriffen und eine glatte Falschbehauptung ist. Und dann wird anschließend kalt lächelnd der Vollzug einer Zensurmaßnahme verkündet, die tief in das Grundrecht auf Meinungsfreiheit einschneidet.

Stübgens Wortmeldung macht aber auch deutlich, wie groß die Furcht der Etablierten davor ist, COMPACT könne mit seinem Medienangebot noch mehr junge Menschen erreichen.

