Diether Dehm über Querfront in COMPACT 3/2023

Diether Dehm hat als Komponist unzählige Gold- und Platin-Platten bekommen (u.a. für Klaus Lages 1000 und eine Nacht“), saß für die Linke von 2005 bis 2021 im Bundestag und gilt als Vertrauter von Sahra Wagenknecht. Hier ein Auszug aus dem Interview in der März-Ausgabe von COMPACT-Magazin.

Frage: Die Taz und der Spiegel haben Ihnen «Querfront» vorgeworfen. Was sagen Sie dazu?

Dehm: Die meisten, die mit diesem Vorwurf herumfuchteln, wissen nicht – oder verschweigen wissentlich –, dass es nie einen wirkmächtigen Ansatz gab, wo Hitler-Anhänger und Linke zusammengehen sollten oder konnten. Im Gegenteil: Der letzte Reichskanzler vor 1933, General Kurt von Schleicher, wollte in einer Querfront gegen Hitler dessen unterschiedlichste Gegner an einen Tisch bringen, auch solche in der SA. Er lockte mit Angeboten wie: einer Reichensteuer, gemeinsamen friedensstiftenden Manövern zwischen Roter Armee und Reichswehr und mit Machtbeschränkung hitlernaher Industriekonzerne. Die KPD hatte zuvor ihr Programm «Nationale und Soziale Befreiung» beschlossen, Hitler hatte Anfang November 1932 zwei Millionen Stimmen verloren – ein paar Hunderttausende nach links –, und genau da kam Mitte November die sogenannte Industriellen-Eingabe von Thyssen & Co. an Hindenburg, Hitler schnellstens als Kanzler zu berufen. Dazu pflanzten die Harzburger Großindustriellen dem folgsamen Greis des imperialistischen Finanzkapitals die Fake News ins Ohr, Schleicher plane für Januar 1933 einen Staatsstreich – mit seiner Querfront. Daraufhin, vor 90 Jahren, ernannte dann Hindenburg Hitler zum Regierungschef.

Schleicher und der SA-Linke Strasser starben bald danach eines unnatürlichen Todes. Der Kommunist Karl Radek, der mit seiner Schlageter-Rede zehn Jahre zuvor eine Art Querfront gewollt hatte, wurde dafür von Stalin ermordet. Ob Schleicher eine echte letzte Chance im Januar 1933 gewesen wäre, um Auschwitz und den Zweiten Weltkrieg zu verhindern – darüber ist das letzte geschichtswissenschaftliche Wort noch nicht gesprochen. Fest steht jedenfalls, dass die meisten Hitlergegner erst in den Baracken von Buchenwald zusammenfanden.

1945 wurde der Hitler-Faschismus von etwas besiegt, was antideutsche Schwurbler vielleicht auch als Querfront beschimpfen würden: von den Alliierten. Die beinhaltete Arbeiterklasse und sogenannte Klassenfeinde, Mittelschichten, Rassisten und Antirassisten – von Churchill und Roosevelt bis Stalin.

Auch die blutigen japanischen Besatzer Chinas wurden von einer Art Querfront militärisch vertrieben, vom Kuomintang-Bündnis, das von den Kommunisten um Mao Tse-tung bis zu den Nationalisten ­Tschiang Kai-scheks reichte. Antiimperialistische Bündniserfolge hängen nämlich nie vom Geschmack der Partner ab, sondern von der Stärke des Hauptfeinds – der damals der deutsche Faschismus war und später der US-Imperialismus.

Wenn heute die Medien von ZDF über Taz und Spiegel bis Bild auf eine Querfront eindreschen, meinen die aber zumeist Volksfront. Aber eine noch breitere Völkerfront hat der Marxist Domenico Losurdo 2016 in seinem Buch über kolonialistischen Imperialismus zum Beispiel für den «antikolonialistischen globalen Süden» umrissen. Und die geht aktuell von Indien, Russland, Iran bis China – wohl nun auch Brasilien –, was aber streng genommen auch weit über Rechts und Links hinausgeht.

