Thüringen: Mega-Klatsche für den Verfassungsschutz

Wer die Jahresberichte der Verfassungsschutzbehörden liest, dem fällt schnell auf, dass hier Parteien, Organisationen und Einzelpersonen bloß aufgrund von aus dem Kontext gerissenen Einzelaussagen sehr schnell als extremistisch eingestuft werden. Ein zutiefst fragwürdiges Vorgehen, das sich selbst gegen den Wesenskern der Demokratie richtet, denn diese bleibt nur dann lebendig, wenn in ihr das Austragen mitunter auch polemisch geführter Debatten möglich ist.

„Keine Erkenntnisgewissheit“

Nun hat das Verwaltungsgericht Gera in einem sensationellen und richtungsweisenden Urteil diese skandalöse staatliche Diffamierungspraxis, die es außerhalb Deutschlands in keinem anderen westlichen Land gibt, erstmals gründlich hinterfragt.

Vordergründig geht es in dem Urteil „nur“ um die Frage, ob das Vorgehen des Landratsamtes des Saale-Orla-Kreises, das einem Sportschützen wegen seiner AfD-Mitgliedschaft die Waffenerlaubnis entzogen hatte, rechtmäßig war. In einem Eilverfahren entschied das Verwaltungsgericht Gera, dass dies nicht der Fall gewesen war. Die Begründung des Urteils ist eine Sensation: Die Richter stoßen sich nämlich an der aus ihrer Sicht leichtfertig vorgenommenen Einstufung des AfD-Landesverbandes als „gesichert rechtsextremistisch“ durch das Thüringer Verfassungsschutzamt.

Weder aus dem Jahresbericht 2021 noch aus einem weiteren, 23-seitigen Vermerk der Behörde vom 23. Mai 2022 folge „mit der erforderlichen Sicherheit“ der Nachweis der „Verfassungsfeindlichkeit des gesamten Landesverbands der AfD in Thüringen“. Es fehle der „erforderliche Grad an Erkenntnisgewissheit“.

Fauler Zitate-Zauber statt echter Beweise

So konzentriere sich das Amt schwerpunktmäßig auf die „Wiedergabe und verfassungsrechtliche Bewertung von Äußerungen des einen Landessprechers des AfD-LVTh“, also von Björn Höcke, sowie auf wenige programmatische Aussagen aus dem 2019 beschlossenen Landtagswahlprogramm der AfD. Dies reiche angesichts eines 1.200 Mitglieder umfassenden Landesverbandes aber nicht aus.

Weiter bemängeln die Richter, dass gerade diese programmatischen Aussagen von den Schlapphüten „in einer ihrem Aussagegehalt nach nicht zwingenden politischen Richtung interpretiert werden“. So könne man beispielsweise aus der Forderung nach einem abgesenkten Versorgungsstandard für Asylbewerber nicht gleich einen Verstoß gegen die im Grundgesetz verankerte Garantie der Menschenwürde ableiten.

Gerade diese Passage des Geraer Urteils hat es in sich. Endlich hinterfragt ein deutsches Gericht die behördliche Diffamierungspraxis der hiesigen VS-Ämter, die ja ausschließlich auf mehr oder weniger willkürlichen und selektiven Zitate-Zusammenstellungen beruht, aufgrund derer eine Partei oder Organisation dann mit dem Extremismus-Stempel versehen wird. Auch die beiden Verbotsverfahren gegen die NPD beruhten auf einem Zitate-Salat, der dann den Karlsruher Richtern vor die Füße geknallt wurde.

Blamage für Kramer

Da das Landratsamt Rechtsmittel gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts Gera eingelegt hat, dürfte es nun zum Schwur kommen. Das Erfurter VS-Amt muss nun jedenfalls nachvollziehbar belegen, wieso der gesamte AfD-Landesverband als „gesichert rechtsextremistisch“ anzusehen ist. Für den Sonneberger AfD-Landrat Robert Sesselmann kann dies jedenfalls schon einmal nicht gelten, hat dieser doch den „Demokratie-Check“ des Innenministeriums bestanden.

Das Urteil ist auch eine Ohrfeige für den Thüringer VS-Präsidenten Stephan J. Kramer. Dieser lässt sich selbst immer auf eine bedenkliche Art und Weise gehen, so wenn er beispielsweise – wie zuletzt – die AfD-Wähler in Thüringen pauschal als „20 Prozent brauner Bodensatz“ verunglimpft. Schon diese Aussage wirft ja ein grelles Schlaglicht darauf, wie es wirklich um die Objektivität des von Kramer geführten Hauses steht. Es bleibt zu hoffen, dass das Urteil Schule machen wird und noch mehr deutsche Gerichte den absurden Begriffs – und Zitate-Hokuspokus der sogenannten Verfassungsschutzämter hinterfragen, der ja selbst zu den größten Bedrohungen zählt, denen die deutsche Demokratie ausgesetzt ist.

