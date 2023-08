F-16-Jets: Ukraine bekommt neuen Kriegswunsch erfüllt

Laut einer US-Schätzung sind im Ukraine-Krieg schon 500.000 Soldaten getötet oder verwundet worden. Dennoch setzt der Westen weiter stur auf Eskalation. Unverzichtbares Hintergrundwissen zum Krieg in der Ukraine sowie knallharte Fakten aus der Geschichte und Gegenwart Russlands finden Sie in COMPACT Spezial „Feindbild Russland – Die NATO marschiert“. Hier mehr erfahren.



Wie nun bekannt wurde, liefern die Niederlande und Dänemark der Ukraine F-16-Kampfjets. Dies teilten sowohl der niederländische Premier Mark Rutte wie auch das dänische Verteidigungsministerium mit. Nach seinem Besuch in den Niederlanden ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selensky nun zu einem Staatsbesuch nach Kopenhagen weitergereist.

Lawrow warnt

Bei den Kampfjet-Lieferungen geht es um durchaus erhebliche Stückzahlen. So verfügen die Niederlande über eine Flotte von 42 F-16-Kampfjets, die dort jetzt durch die moderneren F-35-Kampfjets ersetzt werden sollen. Eine konkrete Zahl für die Lieferung an die Ukraine wurde allerdings noch nicht genannt.

In Russland wird man diesen Schritt genau zur Kenntnis nehmen. Außenminister Sergej Lawrow hatte schon davor gewarnt, dass sein Land die Lieferung der Jets als „nukleare“ Bedrohung auffassen werde, da diese auch Atomwaffen transportieren können.

Atomkrieg weiter denkbar

Die Kampfjet-Lieferung wird von Moskau also als weitere schwere Provokation betrachtet. Russland hat wiederholt seine Ablehnung gegenüber jeglichen westlichen Militäraktionen in seiner Einflusssphäre zum Ausdruck gebracht. Die Bereitstellung von atomwaffenfähigen Kampfjets für die Ukraine stellt also eine direkte Herausforderung an Moskau dar, die drastischer kaum ausfallen könnte.

Auch wenn in den westlichen Ländern die Gefahr eines möglichen Atomkriegs fast durchgängig kleingeredet wird, kann die Situation tatsächlich jederzeit zu einer neuen Kuba-Krise oder sogar einem Atomkrieg eskalieren. Davor warnte vor kurzem auch der Politologe Tobias Fella vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Wenn die erste Atombombe erst einmal gefallen sei, dann werde dies mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in einem großen Atomkrieg münden, der sich kaum mehr werde einhegen lassen, so der Wissenschaftler.

JETZT BESONDERS WICHTIG: Unverzichtbares Hintergrundwissen zum Krieg in der Ukraine sowie knallharte Fakten aus der Geschichte und Gegenwart Russlands. Mehr dazu erfahren Sie in COMPACT Spezial „Feindbild Russland – Die NATO marschiert“. Hier bestellen.