Vor 50 Jahren: Der Sommer des Sozialismus. Vorabdruck aus der Septemberausgabe von COMPACT-Magazin. Vor 50 Jahren: Die Weltfestspiele der Jugend verwandelten Ost-Berlin in eine Oase des Internationalismus. Der Sommer des Sozialismus schien endlos. Doch die SED erschrak vor dem eigenen Volk. Am Ende blieb nur ein kurzer Frühling. _ von Paul Müller Das Politbüro rutschte nach hinten. Erst auf Seite 2 listete das Neue Deutschland am 6. August 1973 in einer schmalen Spalte die Namen jener