Aiwangers Scheinopposition. Vorabdruck aus der Septemberausgabe von COMPACT-Magazin. Am 8. Oktober finden Landtagswahlen in Bayern statt. Will die CSU weiter regieren, braucht sie wieder die Freien Wähler als Partner. Doch deren Chef steht mit abgesägten Hosen da. _von Sven Eggers Fettes Eigenlob ist peinlich. Es stinkt, so der Volksmund. Gernegroß Hubert Aiwanger kennt diesbezüglich keine roten Linien. Neulich schrieb er bei Twitter (neuerdings: X) an sich selbst: «Herr Aiwanger, wir bräuchten mehr Politiker wie Sie,