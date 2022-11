Die Faszination der germanischen Welt. Vorabdruck aus der Dezemberausgabe von COMPACT-Magazin. Die Nordmänner sind die Stars des Kinos, doch antideutsche Historiker ziehen sie in den Schmutz. Dabei gibt es einen reichhaltigen Fundus an Literatur, der ihnen zur Ehre gereicht. _ von Daniell Pföhringer Arnulf Krause, «Die Geschichte der Germanen», 328 Seiten, gebunden, Nikol, 9,99 Euro. Ohne die Germanen läuft in der Filmindustrie nichts mehr: Vikings war einer der größten Erfolge der Seriengeschichte, in diesem Jahr