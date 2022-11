Wie Sahra über ihre «selbstgerechten» Genossen lästert. Vorabdruck aus der Dezemberausgabe von COMPACT-Magazin. In ihrem aktuellen Buch Die Selbstgerechten hat Sahra Wagenknecht viel Bedenkenswertes zum Thema Links und Rechts aufgeschrieben. Eine Zitatenlese. _ von COMPACT-Redaktion Neue Unübersichtlichkeit «Was ist heute noch Links? Was Rechts? Viele Menschen wissen es nicht mehr. Sie halten die alten Kategorien für überholt. Nur in einem sind sie sich sicher: Das, was sie an öffentlichen Äußerungen unter dem Label Links vernehmen,