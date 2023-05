Tavistock & Transhumanismus – Sellner zur Mai-COMPACT

Martin Sellner hat sich die Mai-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „Geheimakte Beatles – Die dunkle Seite der Pop-Titanen“ angesehen. Vor allem haben ihn die Ausführungen zum Kulturkrieg mittels Popkultur und die kritische Analyse der neuesten transhumanistischen Entwicklungen überzeugt. Hier mehr über das Heft erfahren.

Auf seinem Rumble-Kanal beschreibt der Rezensent die aktuelle Ausgabe wie folgt:

„In der neuen COMPACT geht es um Social Engineering und Hintergründe zur Popkultur. Neben Hintergrundinfos zu den Beatles, gibt es auch ein wichtiges Dossier zum Transhumanismus und zwei hochinteressante Interviews zum Ukrainekrieg.“

Auf diese Artikel geht Sellner in seiner Besprechung denn auch näher ein. Das Titelthema hat ihn zwar überrascht, doch für ihn gehen wir damit „back to the roots – auch im Bereich der Sozialtechnik, der Verschwörungskritik, der Kulturindustrie“. Zwar seien die Beatles nicht unbedingt sein Leib- und Magen-Metier.

Der Kulturbruch der 68er

Aber: „Auch für Leute wie mich, die an dem Thema nicht primär interessiert sind, gibt es hier einige interessante Informationen.“ Und damit meint er vor allem, dass wir den Einfluss des Tavistock-Instituts und der Geheimdienste auf die Musikbranche näher beleuchtet haben.

Sellner weiter: „COMPACT befasst sich hier mit der Frage: Könnte es sein, dass die Beatles Teil einer Mind-Control-Operation waren, eines Versuchs, die weiße, angelsächsische Kultur in Amerika aufzubrechen? Es gibt einiges, was dafür spricht, aber selbst wenn es hier keine instrumentelle Verschwörung gab, behält Rolf-Peter Sieferle recht, wenn er von einem entscheidenden Umbruch der 68er spricht. Das waren nicht die Marx- und Engels-Werke, das waren nicht Lenin und Mao, das waren die Blue Jeans, das war Woodstock, das war der Kultur- und Traditionsbruch, der einmalig war in der Weltgeschichte.“

Doch was meint der Rezensent damit? Er sagt: „Der Bruch mit der Ehe, die Normalisierung der Promiskuität, die Normalisierung des verlotterten Daherkommens – diese ganze optische, stilistische Geschichte, das hat die gesamte Gesellschaft tiefgreifend verändert.“

Angriff der Transhumanisten

Ein weiterer Teil, der Martin Sellner gefesselt hat, ist das Transhumanismus Dossier in COMPACT 5/2023. Kulturredakteur Jonas Glaser liefere hier eine sehr gute Bestandsaufnahme, die die neuesten Entwicklungen in diesem Bereich, vor allem bei der Entwicklung sogenannter Künstlicher Intelligenzen, aber auch in der Gentechnik, kritisch beleuchtet.

Besonders erschreckend empfand er dabei diese Passage aus dem Artikel „Von der Chimäre zur Euthanasie“:

„Ebenfalls zum Transhumanismus zählt die Erzeugung von Chimären, also die Vermischung von Mensch und Tier. Ein prähistorischer Albtraum, der sich in zahllosen Mythen, Legenden und in der Kunst aller Kulturen findet: Menschen mit Löwenkopf, mit Hörnern und Bocksfüßen wie beim Satyr, mit Pferdeunterleib (Zentauren) oder mit Schakalskopf als Anubis im alten Ägypten. Vor drei Jahren berichtete ein Forscherteam um den Wissenschaftler Juan Carlos Izpisua Belmonte (Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, USA) im Fachblatt Cell von der Herstellung eines Embryos aus Affen- und Menschenzellen. Der Leibesfrucht des Primatenweibchens wurden pluripotente (alleskönnende) Stammzellen injiziert, die man vorab aus menschlichen Föten gewonnen hatte. Zwei Wochen lang entwickelte sich das Mischwesen in einer Petrischale, 19 Tage untersuchten die Wissenschaftler die Interaktion beider Zelltypen. Angeblich beeinflussten sie sich wechselseitig.“

Sellner dazu: „Man kann sich vorstellen, was hier noch möglich ist. Aber warum wird sowas gemacht? Weil man damit tierische Bio-Gefäße schaffen möchte, in denen menschliche Organe herangezüchtet werden können. Jetzt werden einige sagen: Das wird man doch nicht zulassen, dass solche Chimären gezüchtet werden. Aber dann denkt doch mal weiter: Ein Kind, das an Leukämie leidet, ein Baby, das mit kaputtem Darm auf die Welt kommt, ein 30-jähriger Familienvater, der dringend eine neue Leber braucht – und dann gibt’s diese Technologie. Wenn es so etwas gibt, werden sich Millionäre finden, die dafür bezahlen, werden sich Staaten finden, die die Gesetzesgrundlage dafür schaffen.“

Dies sei das „Elend der Technik“, so Sellner weiter. Sie öffne dem Missbrauch Tür und Tor. Eben dann, wenn es schließlich nicht mehr darum gehe, Leben zu retten, sondern vermeintlich „nutzlose Esser“ zu „entsorgen“.

Sellners abschließende Empfehlung: „Kauft Euch das Magazin oder abonniert es – und wenn Ihr es zu Ende gelesen habet, gebt es an andere weiter. Das mache ich auch immer so. Auch Skeptiker werden so nach ein, zwei Ausgaben zu überzeugten Fans.“

Das komplette Inhaltsverzeichnis unserer Mai-Ausgabe:

Titelthema

Geheimakte Beatles: Was Sie über die Pop-Titanen nie erfahren sollten

Versteckte Botschaften: Aufschlussreiche Beatles-Cover

Das Tier 666: Aleister Crowley: Okkult-Ikone der Rockstars

Sex, Drugs & Revolution: Vom Hippie-Kult zum Terrorismus

Der Doppelgänger: Wurde Paul McCartney ersetzt?

Politik

Habecks kalte Diktatur: Das Heizungsverbot der Klima-Lobby

Deutschland fällt mit dem Auto: Verbrenner-Aus und Elektro-Frust

Der Mozart-Trick: NATO-Kämpfer in der Ukraine

Drei Jahre Haft für die Wahrheit: Alina Lipp: Die Deutsche in Donezk

«Wir wären am stärksten betroffen»: Interview mit Ex-Agent Rainer Rupp

«Eine Seite muss total unterliegen»: Interview mit Militärblogger Juri Podoljaka

Erstarrte Fronten: Frankreich gegen Emmanuel Macron

Dossier: Angriff der Transhumanisten

Von der Chimäre zur Euthanasie: Genforschung und Menschenzüchtung

KI-Experimente stoppen! Aufruf von Elon Musk und Yuval Harari

Transen, Cyborgs und Androiden: Von Postgender zum Transhumanismus

Leben

Deutsch wie Manta: Hommage an ein Kultauto

Bomben auf Baku: Wie Nord Stream – nur vor 80 Jahren

Im Schatten der Schwarzen Sonne: Gamer, Shooter, Nazi-Nostalgie

Wagner reloaded: Die Nibelungen im Comic

Kolumnen

BRD-Sprech _ Regelbasierte Weltordnung

Hampels Rückblick _ Die Kießling-Affäre

Sellners Revolution _ Der Sturm von Zittau

