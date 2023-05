Einzigartig: Die Ritterkreuzträger der Waffen-SS

Der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer bezog sie ausdrücklich in seine Ehrenerklärung ein, für Generaloberst Paul Hausser waren sie „Soldaten wie andere auch“: Die Waffen-SS war die Elitetruppe der deutschen Armee im Zweiten Weltkrieg. Mit seinem Buch „Die Ritterkreuzträger der Waffen-SS“ hat Militärhistoriker Ernst-Günther Krätschmer ihren tapfersten Männern ein Denkmal gesetzt. Hier mehr erfahren.

Derrick-Erfinder Herbert Reinecker war dabei – und ebenso Horst Tappert, der Darsteller des legendären Krimi-Kommissars. Der frühere Dortmunder SPD-Bürgermeister Günter Samtlebe kämpfte in ihren Reihen, genau wie Kaufhaus-König Otto Beisheim oder der Schauspieler Hardy Krüger.

Zwei so unterschiedliche Schriftsteller wie Günter Grass und Joachim Fernau trugen ihre Uniform, genau wie der in der DDR gefeierte Maler Bernhard Heisig. Der ehemalige Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens und spätere Republikaner-Chef Franz Schönhuber hat mit „Ich war dabei“ sogar einen Bestseller über seine Zeit bei der Truppe geschrieben. Ganz genau: die Rede ist von der Waffen-SS.

Bei den Buchstaben „SS“ zucken heute die meisten Zeitgenossen zusammen, denken an Konzentrationslager und Massenmord. Doch die Waffen-SS ist, wenngleich sie offiziell ebenfalls Heinrich Himmler unterstellt war, in der historischen Rückschau strikt von der „schwarzen SS“ zu trennen. An der Wahrheit orientierte Historiker wie der Militärexperte Ernst Günther Krätschmer zeigen: Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.

Adenauers Ehrenerklärung – auch für die Waffen-SS

Auch der erste Kanzler der Bundesrepublik, Konrad Adenauer, stellte dies deutlich heraus. In seine Ehrenerklärung für die deutschen Soldaten des Zweiten Weltkriegs bezog er ausdrücklich jene mit Totenkopf auf der Kopfbedeckung ein. Vor dem Deutschen Bundestag sagte Adenauer 1952:

„Ich möchte heute vor diesem Hohen Hause im Namen der Bundesregierung erklären, dass wir alle Waffenträger unseres Volkes, die im Namen der hohen soldatischen Überlieferung ehrenhaft zu Lande, auf dem Wasser und in der Luft gekämpft haben, anerkennen.“

Auf schriftliche Nachfrage des neben Sepp Dietrich vormals höchsten Offiziers der Waffen-SS, Oberst-Gruppenführer (Generaloberst) Paul Hausser, ob sich diese Aussage auf auf seine Truppe beziehe, antwortete der Bundeskanzler:

„Sehr geehrter Herr Generaloberst! Einer Anregung nachkommend, teile ich mit, dass die von mir in meiner Rede vom 3. Dezember 1952 vor dem Deutschen Bundestag abgegebene Ehrenerklärung für die Soldaten der früheren deutschen Wehrmacht auch die Angehörigen der Waffen-SS umfasst, soweit sie ausschließlich als Soldaten ehrenvoll für Deutschland gekämpft haben. Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung bin ich Ihr gez. Adenauer“

Tatsächlich kämpfte der größte Teil der Waffen-SS-Soldaten genauso ehrenhaft wie die Kameraden der Wehrmacht. Sie waren „Soldaten wie andere auch“, so der Titel der Memoiren Haussers, der von seinen Leuten liebevoll „Papa“ genannt wurde. Vielleicht sollte man noch hinzufügen: Die Männer in Erbsentarn waren echte Elitesoldaten.

Tapfer und hoch dekoriert

Die tapfersten deutschen Kämpfer wurden mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. Diese Auszeichnung wurde 1939 gestiftet und bis 1945 über 8000 Mal verliehen. Im Laufe des Krieges wurden zusätzliche Stufen (z. B. mit Eichenlaub) eingeführt. Auch 409 Soldaten der Waffen-SS wurden mit dem Ritterkreuz, das als Halsbandorden getragen wurde, dekoriert. Der Militärhistoriker Ernst-Günther Krätschmer stellt sie alle in Bild und Text in seinem Prachtband „Die Ritterkreuzträger der Waffen-SS“ (832 Seiten, gebunden und im Großformat) vor.

Auszugsweise nennen wir hier nur drei der bekanntesten:

1. Michael Wittmann: Geboren am 22. April 1914 in Vogelthal, errang Wittmann im Zweiten Weltkrieg als herausragender Panzerkommandant bleibenden Ruhm. Er war einer der erfolgreichsten Tiger-Kommandanten und erhielt das Ritterkreuz am 14. Januar 1944. Wittmann ist für seine herausragende Rolle in der Schlacht von Villers-Bocage bekannt, in der er mit nur einem Panzer mehrere Dutzend alliierte Fahrzeuge zerstörte. Er fiel am 8. August 1944 in der Nähe von Saint-Aignan-de-Cramesnil in Frankreich.

2. Joachim Peiper: Peiper wurde am 30. Januar 1915 in Berlin geboren und trat früh in die Waffen-SS ein. Er erhielt sein Ritterkreuz am 15. September 1943 für seine Leistungen als Kommandeur einer Panzerkampfgruppe. Peiper nahm an vielen bedeutenden Schlachten teil, darunter die Ardennenoffensive. Peiper wurde nach dem Krieg in dem fragwürdigen Malmedy-Prozess wegen Kriegsverbrechen verurteilt, jedoch später freigelassen. Er starb bei einem Anschlag im Jahr 1976.

3. Kurt Meyer: Geboren am 23. Dezember 1910 in Jerxheim, war „Panzermeyer“, so sein Spitzname, ein besonders harter Hund. Er erhielt das Ritterkreuz am 9. Dezember 1941 für seine Führungsqualitäten während der Schlacht von Moskau. Meyer kommandierte die 12. SS-Panzer-Division „Hitlerjugend“ und wurde nach dem Krieg ins Gefängnis gesteckt. Später wurde er jedoch begnadigt und trat als Autor und Vortragsredner auf. Meyer starb am 23. Dezember 1961 in Hagen.

Ein Werk von historischem Rang

In seiner umfassenden und großartig bebilderten Abhandlung zeichnet Ernst-Günther Krätschmer das Leben, die militärischen Leistungen und oftmals auch das Sterben dieser und aller anderen 406 „Ritterkreuzträger der Waffen-SS“ nach. Dabei stellt er heraus, wie es den Soldaten gelang, die menschlichen Schwächen zu überwinden und aus Pflichtbewusstsein und aus Liebe zum Vaterland auch das Letzte zu wagen.

In Text und Bild werden die persönlichen Daten der Männer durch teilweise ausführliche Angaben zur militärischen Laufbahn und zu ihren Fronteinsätzen erheblich erweitert, sodass ein eindrucksvolles Bild von diesen deutschen Elitesoldaten entstanden ist. Der Verlag hat keine Mühe gescheut, sämtliche Daten des Nachschlagewerkes für diese Auflage anhand der neuesten militärwissenschaftlichen Literatur zu aktualisieren.

Ein Ehrenbuch der Tapferkeit: Mit seinem Buch „Die Ritterkreuzträger der Waffen-SS“ hat Ernst-Günther Krätschmer den Tapfersten der Tapferen ein würdiges Denkmal gesetzt. Der versierte Militärhistoriker tritt damit zugleich den Verzerrungen und Lügen entgegen, die nach 1945 über die deutsche Elitetruppe in die Welt gesetzt wurden. Wer an Militärgeschichte und der historischen Wahrheit interessiert ist, wird an diesem Prachtband (832 Seiten, gebunden und im Großformat) große Freude haben, Hier bestellen.