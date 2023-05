Die Knochenkirche von Kutna Hora. Vorabdruck aus der Juniausgabe von COMPACT-Magazin. Das mit zehntausend menschlichen Gebeinen verzierte Ossarium der Friedhofskirche von Kutna Hora in Tschechien ist einzigartig auf der Welt. Was vielen Menschen als schauriger Ort erscheint, ist in Wirklichkeit Teil der abendländischen Tradition – und inspirierte die Popkultur. _ von Michael Kumpmann Der finstere Raum wird nur von flackerndem Kerzenlicht spärlich erhellt. An der Decke: ein Kronleuchter, gebaut aus menschlichen Rippen, an dessen Enden