Kontroverse Debatte: Polen – Raubstaat ohne Grenzen?

Unser Geschichtsheft „Polens verschwiegene Schuld“ hat einen internationalen Skandal ausgelöst. Die polnische Botschaft drohte uns sogar mit rechtlichen Schritten.

Auch der Warschauer Journalist Adam Smiech hält die Ausgabe für provokant. Doch als Patriot hat er sich zu einer Diskussion mit TV-Chef Paul Klemm und dem AfD-Bundestagsabgeordneten Steffen Kotré bereit erklärt.

Smiech ist stellvertretender Chefredakteur von Mysl Polska, der ältesten Wochenzeitung Polens. Über 50 Jahre lang hatte das Blatt seinen Sitz in der britischen Hauptstadt, erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 zog die Redaktion nach Warschau. Der Name der Zeitung bedeutet so viel wie „Gedanke an Polen“.

Das Blatt wurde 1941 im Londoner Exil von der Nationaldemokratischen Partei gegründet. Deren bekanntester Vertreter war Roman Dmowksi (1864–1939), ein glühender Antisemit, Panslawist und Deutschenhasser, der zeitweise als Außenminister in Warschau amtierte.

Unser Geschenk 🎁 für Sie! Von der Krönung Karls des Großen über die Gründung des Deutschen Reiches und die Weltkriege bis zum Mauerfall: In COMPACT-Geschichte „Schicksalstage der Deutschen“ führt Sie der Historiker Jan von Flocken durch die Höhen und Tiefen unserer Geschichte. Tage der Freunde und des Leides, packend erzählt. Diese Ausgabe, die sonst 9,90 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Dienstag (23. Mai 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Geschichte „Schicksalstage der Deutschen“.

Über Dmowski, der auch Leiter der polnischen Delegation bei den Verhandlungen in Versailles 1919 war und später die pro-russische Fraktion im Warschauer Parlament anführte, heißt es in COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld“: „Er bemühte sich, seit Jahrhunderten deutsch besiedelte Gebiete seinem Land einzuverleiben – was ihm mit einer Fülle gefälschter Bevölkerungsstatistiken und Karten dann auch gelang.“

In seinem Buch „Deutschland, Russland und die polnische Frage“ bezeichnete er das Deutsche Reich als gemeinsamen Feind aller Slawen. Zusammen mit seinem politischen Weggefährten Georg Sosnowski schrieb er schon am 7. April 1917 in einer Denkschrift an US-Präsident Woodrow Wilson: „Die Zerstückelung Preußens dadurch, dass man ihm den in der Vergangenheit erworbenen Raum abnimmt, kommt einer Vernichtung des Militarismus gleich.“

Schon dieser politische Hintergrund der Zeitung unseres polnischen Studiogasts verdeutlicht, dass bei der Debatte höchst unterschiedliche Sichtweisen aufeinanderprallten. Entsprechend kontrovers verlief denn auch der Meinungsaustausch.

▶️ Den ersten Teil dieses brisanten Gesprächs sehen Sie in dem Video oben.

Vertreibung, Lager-Terror, Mord und Landraub! Lesen Sie jetzt, was die polnische Regierung verbieten will: COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld“ legt die Wahrheit auf den Tisch. Wir dokumentieren schonungslos, welche Verbrechen an Deutschen von Polen verübt wurden – und das schon nach dem Ersten Weltkrieg. Hier bestellen.