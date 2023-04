Genforschung und Menschenzüchtung. Vorabdruck aus der Maiausgabe von COMPACT-Magazin. Mit Erbgutkorrektur, Organzucht und Klonen will die Biotechnologie den Homo sapiens überwinden. Nicht weniger als die Züchtung einer neuen Spezies wird beabsichtigt. Der Mensch wird zum Abfallprodukt. _ von Jonas Glaser Neben der Künstlichen Intelligenz (KI) gilt die Gentechnik als größter Hoffnungsträger der Transhumanisten. Optimierung in Richtung Superrasse, gläserne Gendateien, Murks an gesunden Embryos – all das ist keine Zukunftsmusik, sondern längst in Arbeit. Und mit