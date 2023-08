Spanien: Küssen verboten!

Die #MeToo-Bewegung hat einen neuen Feind auserkoren: Diesmal muss der Präsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, dran glauben.

Was hat der spanische Sportfunktionär verbrochen? Bei der Siegerehrung der Frauen-WM am 20. August umarmte und küsste er mehrere Spielerinnen, die gerade den Titel gewonnen hatten. Keine der Fußballdamen schien dies als anstößig zu empfinden. Nur Mittelstürmerin Jennifer Hermoso machte eine Riesenwelle deswegen

▶️ Alles weitere dazu erfahren Sie von unserem Korrespondenten Maximilian Pütz in dem Video oben.

Nur für kurze Zeit! Unser Geschenk 🎁 für Sie! Sommer, Sonne Widerstand – so viel Prämie gab’s noch nie! Das T-Shirt „Wir sind frei“ kostet sonst 19,99 Euro. Sie bekommen es nun aber gratis obendrauf, wenn Sie etwas in unserem Online-Shop bestellen! Ob COMPACT-Ausgabe, Buch, DVD oder Fan-Tasse – für jede Bestellung gibt es das Geschenk automatisch obendrauf. Wichtig: Geben Sie im Feld „Anmerkungen zur Bestellung“ bitte Ihre Größe an. Das Shirt gibt es in den Größen M bis XXL. Das Angebot gilt bis Sonntag, 10. September 2023, 24 Uhr! Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Shirt „Wir sind frei“.

Sie finden unsere Sendungen gut und wichtig? Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir unser immer aufwändigeres Programm – für Sie kostenlos! – finanzieren können: Via Pay Pal an verlag@compact-mail.de oder per Überweisung an COMPACT Magazin GmbH auf das Konto IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97.

Gerne können Sie uns auch via Paypal, Kreditkarte oder Einmalzahlung oder Dauerauftrag eine Spende zukommen lassen.