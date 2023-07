Skandal in Upahl: Asyl-Container kommen doch

Was für ein Wahnsinn: Jetzt bekommt die kleine Gemeinde Upahl in Nordwestmecklenburg doch noch ein Asyl-Containerdorf vor die Tür gesetzt. Noch vor ein paar Wochen schien es so, als hätten sich die Bewohner erfolgreich gegen dieses Anliegen zur Wehr gesetzt. Lesen Sie hier Auszüge aus einer Reportage von Paul Klemm. Der ganze Text erschien im COMPACT-Magazin „Querfront: Wie Rechte und Linke die Kriegstreiber stoppen können“. Hier mehr erfahren.

Upahl hat sich gerüstet, als wolle es einer Belagerung standhalten. Der Erdwall am Ortseingang ist gespickt mit Holzschildern. Darauf leuchten in Neonfarben Sprüche wie «Politik hat versagt» oder «Wacht endlich auf!». Im Dorf gibt es so gut wie keine Familie, die ihr Haus nicht mit Bannern behängt oder ihren Garten mit angesprühten Paletten umstellt hat. Neben einer Werbetafel, die frische Eier und Kartoffeln aus der Region anpreist, steht ein großer Obelix-Aufsteller. «Die spinnen, die Politiker!», liest man in der Sprechblase.

«Upahl wird ein Moloch.» Demonstrant Lübbert

Selten war der Vergleich mit einem gallischen Widerstandsnest so passend. Es ist der Abend des 10. März, und im ganzen Ort knallen Autotüren. Gleich beginnt in Grevesmühlen, der nächstgelegenen Stadt, eine Demonstration vor dem Rathaus. Ein Großteil der 500 Dorfbewohner macht sich auf den Weg.

Menschliche Massenhaltung

Bis Ende Januar wussten außerhalb der Region wohl nur die allerwenigsten von der Existenz Upahls. Das änderte sich, als der Landkreis Nordwestmecklenburg verkündete, dort eine Containersiedlung für 400 Migranten errichten zu wollen – die meisten von ihnen junge Männer aus Syrien und Afghanistan. Deutschlandweit sorgte dieser Beschluss für Schlagzeilen. Denn dadurch würde sich die kleine Gemeinde schlagartig fast verdoppeln. «Das ist ein Wahnsinn mit Ansage!», meint Martin Lübbert, Finanzberater aus Testorf, einem Nachbarort von Upahl. Der Familienvater, der mit Megafon auf die Straße geht, bangt vor allem um die innere Sicherheit: «Es bildet sich Langeweile, und junge Männer kommen nun mal auf komische Gedanken. Das ist völlig unabhängig von der Hautfarbe, von der Herkunft. Das wird ein Moloch. Da wird es Opfer geben.» Auch die Art der Unterbringung findet er unmenschlich. «Das ist wie Massentierhaltung, da haben wir keinen Bock drauf.»

Geschlossen trat das Dorf dem Vorhaben entgegen, organisierte Protestaktionen und konnte per Eilantrag sogar schon einen ersten Etappensieg erringen: Das Verwaltungsgericht Schwerin verhängte Anfang März einen vorläufigen Stopp für die Baumaßnahmen, die innerhalb weniger Wochen schon ordentlich vorangegangen waren. Das Beteiligungsrecht der Kommune sei missachtet worden, so die Richter, zumal noch nicht einmal eine Baugenehmigung vorliege. Jetzt geben sich der CDU-Landrat und der SPD-Innenminister gegenseitig die Schuld dafür. Beide wollen jedoch einen Weg finden, um das Containerdorf doch noch entstehen zu lassen. Upahl hat sich vom verschlafenen Hinterland zum asylpolitischen Brennpunkt entwickelt.

«Aufstand! Aufstand!»

Ein Einzelfall ist das nicht, eher das Extrembeispiel für eine Agenda, die gerade die gesamte Republik umpflügt. Nachdem in der Flüchtlingskrise ab 2015 vor allem die Städte Unterkünfte bereitstellen mussten, sollen nun auch im dörflichen Raum massenhaft Migranten angesiedelt werden. In Mecklenburg-Vorpommern, wo die Infrastruktur schwach und die Bevölkerungsdichte bundesweit am geringsten ist, hat dies dramatische Folgen. Alle sechs Landkreise sehen sich an der Grenze ihrer Aufnahmekapazität. Der Zustrom ist beispiellos: Schon vergangenes Jahr kamen nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge rund 5.000 Asylanten in das nördliche Bundesland. Das ist fast eine Verdoppelung im Vergleich zu 2021. Hinzu kommen mehr als 22.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Zusammengenommen übertreffen diese Zahlen sogar noch die des Krisenjahres 2015. Und die Tendenz ist steigend.

«Es fehlt einfach an Personal», klagt Grit Wuschek, Bürgerschaftsmitglied in Greifswald, wo ebenfalls ein Containerdorf geplant ist. «Wir haben keine Dienste, die die Integration übernehmen können. Auf Deutschkurse muss man ewig warten. Wir haben auch keine Wohnungen, um die Menschen unterzubringen.» Es bräuchte eine politische Kehrtwende, doch die ist nicht in Sicht. Auf dem Flüchtlingsgipfel im Schweriner Schloss am 9. März zementierte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig den radikalen Kurs – keine Obergrenze, stattdessen noch weitere Aufstockung der Kapazitäten. Keine konkreten Hilfen für die Kommunen.

Der ganze Text erschien im COMPACT-Magazin „Querfront: Wie Rechte und Linke die Kriegstreiber stoppen können“. Hier mehr erfahren.