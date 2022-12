Geheim: Neue US-Atomwaffen sind schon in der BRD

Schwerwiegende Vorwürfe eines ARD-Experten (allerdings durfte er die nicht in der ARD äußern). Grüne und SPD haben ihre Forderung nach Abzug der US-Atomwaffen aufgegeben. Die BRD wird immer mehr zur Militärkolonie der Yankees. Mehr Infos in unserer Sonderausgabe „USA gegen Deutschland“.

Was auf den US-Stützpunkten in Deutschland passiert, passiert de facto außerhalb der deutschen Rechtsordnung. Auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag vom 24. März 2011, ob die alliierten Truppen in Deutschland nur unter der Voraussetzung von NATO-Beschlüssen, die demnach auch von Deutschland getragen wären, handeln dürften, antwortete die Bundesregierung: „Ein Aufenthalt in ,NATO-Mission‘ oder ein Tätigwerden auf der Grundlage eines ,NATO-Beschlusses‘ gehört nicht zu den Voraussetzungen.“

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Besonders brisant: In Büchel (Rheinland-Pfalz) sind derzeit 20 US-Atomwaffen gelagert. Bis Ende 2021 waren SPD und Grüne für deren Abzug. Doch jetzt sind beide Regierungsparteien dafür, da sie voll im Angriffsmodus gegen Russland sind. Und natürlich informieren uns diese Politiker nicht darüber, was in Büchel läuft… Lesen Sie selbst:

„Sind neue Atombomben schon in Büchel? (…) Der Fliegerhorst Büchel (Kreis Cochem-Zell) soll nicht nur mit neuen Tarnkappenjets, sondern auch mit neuen US-Kernwaffen ausgestattet werden. Ein Experte überrascht nun mit der Auskunft, die Bomben seien schon vor Ort. ‚Eier‘ nennen Bücheler die rund 20 US-Kernwaffen, die auf dem Fliegerhorst in der Eifel stationiert sein sollen. Ein Name, der vielleicht zu alten Bomben passt, die dort seit dem Kalten Krieg liegen. Er passt aber nicht zu den neuen lenkbaren Präzisionssystemen, die die atomare Abschreckung auch in Zukunft garantieren sollen. Der langjährige ARD-Korrespondent Werner Sonne, der auch für ein Buch intensiv zu Atomwaffen in Deutschland recherchiert hat, sagte hingegen dem $Trierischen Volksfreund$, die neuen Waffen seien infolge der Ukraine-Krise bereits im Herbst 2021 in Büchel angekommen. Dies hätten ihm ‚hochrangige Quellen aus der Bundespolitik und der Luftwaffe‘ bestätigt.“ (“Rhein-Zeitung”, 2.9.2022)

„USA gegen Deutschland – Der hundertjährige Krieg" . Aus dem Inhalt:

Das besetzte Land

Das besetzte Land

Die amerikanischen Kanzler: Von Konrad Adenauer bis Olaf Scholz

Immer noch ein besetztes Land: Vom Fortdauern des Besatzungsrechts

«Das definieren die früheren Feinde» Staatsrechtler Schachtschneider im Gespräch

Über die Kanzlerakte: Egon Bahr im Gespräch

Unter der eisernen Ferse: Die Stützpunkte der Besatzungsmacht

Das Herz der Bestie: Ramstein als Knotenpunkt der Aggressionen

Kommandozentrale des Todes: Killer-Drohnen: Africom in Stuttgart

A-Bomben auf Berlin, Dresden, Jena: Vernichtungspläne gegen DDR und BRD

