BKA erfindet Reichsbürger-Putsch!

Herzlich willkommen zu COMPACT.DerTag am 7. Dezember: Das BKA erfindet einen Reichsbürger-Putsch – das wäre ein Lacher, wenn es nicht so ernst wäre. In der Nacht fand die vermutlich größte Razzia in der BRD seit den Tagen des RAF-Terrors statt, 3.000 Polizisten wurden in Marsch gesetzt, um über 100 Wohnungen und Objekte zu durchsuchen.

Das sind einige unserer weiteren Themen:

• B’nai B’rith: Die Söhne des Bundes

• Rückblick: Die beste Regierung

• Madrid: Der marokkanische Mob

