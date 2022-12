Kaczynski: „Deutsche wurden zu weich behandelt“

Polens starker Mann, der PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski, hat nun mit wirklich ungeheuerlichen Äußerungen auf sich aufmerksam gemacht, die vor Deutschenhass und Chauvinismus nur so triefen. Wie Warschau schon in der Vergangenheit die Lunte ans Pulverfass gelegt hat, lesen Sie in COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld“ – hier mehr erfahren.

Offensichtlich will man in Deutschland gar nicht wahrnehmen, welch ungeheuerlicher und tiefer Deutschenhass zumindest in Teilen der polnischen Regierungspartei PiS herrscht. Nun machte der Journalist Thomas Röper in einem Artikel für den Anti-Spiegel auf Äußerungen von Jaroslaw Kaczynski aufmerksam, die einem regelrecht den Atem stocken lassen.

Deutschland „zu weich behandelt“

Demnach äußerte Kaczynski im schlesischen Liegnitz im Gespräch mit Bürgern erst folgendes:

„Sie haben den Krieg angefangen, unglaubliche Verbrechen begangen, sogar die Polen, die überlebt haben, auf schreckliche Weise gedemütigt, sie benutzt. Sie haben es als ganzes Volk getan, denn sehr oft wurden Polen, die beispielsweise zur Zwangsarbeit auf Bauernhöfen getrieben wurden, gedemütigt und schlechter als Tiere behandelt.“

In seinen folgenden Äußerungen vergriff sich der PiS-Chef dann komplett im Ton. Er sagte nämlich – so berichtet es die russische Nachrichtenagentur TASS – dass man Deutschland nach dem Krieg „zu weich“ behandelt habe. Hätte man anders gehandelt, wäre Deutschland, wie der polnische Politiker betonte, „ein sehr, sehr armes Land mit viel weniger Bevölkerung“ (!).

„Sie müssen zahlen“

Die Bundesregierung wäre nun in der Pflicht zu ermitteln, ob diese Äußerung wirklich so gefallen ist. Wenn ja, dann müsste man so langsam über deutliche Sanktionen auf diplomatischer Ebene nachdenken. Keine andere Regierung der Welt würde sich wohl unwidersprochen derartige Entgleisungen unwidersprochen gefallen lassen.

Weiter sagte Kaczynski:

„Sie wurden äußerst freundlich behandelt. Sie sollen Gott danken, dass das es nur so war. Sie schulden uns etwas, sie müssen zahlen.“

Diese „freundliche Behandlung“ bestand darin – man kann es mittlerweile gar nicht oft genug wiederholen – dass Polen nach dem Zweiten Weltkrieg Schlesien, Pommern, Ost-Brandenburg und das südliche Ostpreußen annektiert hat und fast 100.000 Quadratkilometer früheres deutsches Staatsgebiet in Besitz nahm.

KZ-Terror gegen Deutsche

Es ist heute kaum mehr bekannt, dass auch die Institutionen des neuen polnischen Staates unter der von der frischgebackenen sowjetischen Besatzungsmacht eingesetzten „Lubliner Regierung“ schwere Verbrechen begingen. In seinem Buch „Tag der Befreiung? Das Kriegsende in Ostdeutschland“ berichtet beispielsweise der Historiker Hubertus Knabe davon, dass sowohl deutsche KZ`s (darunter auch Auschwitz) wie auch Lager des NKWD von den gerade erst geschaffenen polnischen Organen weitergeführt wurden – nur dass diese „jetzt nicht mehr polnische Zwangsarbeiter, sondern Deutsche fassten“. Weiter betonte Knabe:

„Die brutale Ausbeutung der Gefangenen bei unzureichender Verpflegung, fehlender Hygiene und mangelhafter Bekleidung führte dazu, dass sie bald völlig entkräftet waren und regelrecht dahinsiechten.“

Vor dem Hintergrund dieser nicht zu leugnenden historischen Wahrheit muten die Kaczynski-Äußerungen an wie ekelhaftester Zynismus!

Kriegstreiber: Wie Polen schon vor dem Ersten Weltkrieg gezündelt hat und danach Millionen von Deutschen vertrieben, in Lager gesperrt, gefoltert und ermordet hat, lesen Sie in COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld“. Die passende Antwort auf die unverschämten Reparationsforderungen aus Warschau. Hier bestellen.