Schweden: Klare Worte bei der Weihnachtsansprache

Normalerweise sind Weihnachtsansprachen ein belangloses und oftmals ärgerliches Gesäusel etablierter Politiker. In Schweden wurde hier nun das in Deutschland nach wie vor völlig tabuisierte Thema der Migrantengewalt aufgegriffen. In seinem Jahrbuch „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen 2023″ widmet Gerhard Wisnewski dem „Albtraum Deutschland“ ein eigenes Kapitel. Hier mehr erfahren.



Wenn in Deutschland die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten ansteht, dann tut man gut daran, möglichst schnell zur Fernbedienung zu greifen und umzuschalten. Meist muss man sich sonst aggressive und gegen das eigene Volk gerichtete Moralpredigten anhören. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel brachte es in ihrer Neujahrsansprache von 2015 sogar tatsächlich einmal fertig, gegen die damals gerade stark aufkommende Pegida-Bewegung zu hetzen.

„Hass in den Herzen“

Damals äußerte Merkel:

„Heute rufen manche montags wieder ,Wir sind das Volkʾ. Aber tatsächlich meinen Sie: Ihr gehört nicht dazu – wegen Eurer Hautfarbe oder Eurer Religion. Deshalb sage ich allen, die auf solche Demonstrationen gehen: Folgen Sie denen nicht, die dazu aufrufen! Denn zu oft sind Vorurteile, ist Kälte, ja, sogar Hass in deren Herzen!“

Eine wirklich bodenlose Frechheit – vor allem, wenn man sich vergegenwärtigt, wie richtig die damaligen Pegida-Demonstranten mit ihren Befürchtungen lagen und wie viele deutsche Todesopfer die von den etablierten Parteien entfesselte Massenzuwanderung nach Deutschland seither gefordert hat.

Die Toten der Multi-Kulti-Utopie

In Schweden hingegen hat nun der frischgebackene konservative Ministerpräsident Ulf Kristersson in seiner Weihnachtsansprache klare Worte zum ausufernden Problem der Migrantengewalt gefunden, Er ist damit wohl der erste westeuropäische Ministerpräsident, der dieses drängende Problem an so einem prominenten Platz wie der Weihnachtsansprache anspricht und damit das Tabu bricht, nicht über die katastrophalen Folgen der Massenzuwanderung sprechen zu dürfen.

Mit dem Schwert des Erzengels Michael gegen die dunklen Mächte: Die Transhumanisten und Globalisten greifen an. Ihr Ziel: Die Versklavung der Menschheit! In COMPACT-Spezial „Das Große Erwachen“ finden Sie erbauliche Beiträge zum spirituellen Kampf gegen den Great Reset aus katholischer, evangelischer, orthodoxer und anthroposophischer Sicht. Mit Texten und Erkenntnissen von Erzbischof Vigano, Alexander Dugin, Rudolf Steiner und anderen namhaften Autoren. Diese Ausgabe, die im Handel sonst 9,90 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Montag (2. Januar 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Spezial „Das Große Erwachen“.

Kristersson unterstrich die fatale Rolle, die Migranten-Clans auf dem Feld der tödlichen Schusswaffengewalt in dem skandinavischen Land spielen. Kein anderes EU-Land habe in dieser Hinsicht auch nur annähernd ein solch starkes Problem wie Schweden, sagte er. Im Ausland wird das skandinavische Land zwar noch als friedlich wahrgenommen, dies entspreche aber nicht mehr den tatsächlichen inneren Verhältnissen.

378 Schusswaffenvorfälle

Von Jahresanfang bis Mitte Dezember habe es 378 Schusswaffenvorfälle gegeben, bei denen 60 Menschen getötet und 104 verletzt worden seien. In Dänemark und Norwegen seien es im Vergleich dazu nur jeweils vier Tote und in Finnland zwei gewesen. In Södertälje bei Stockholm seien in diesem Jahr bislang so viele Menschen erschossen worden wie in ganz London. Vor allem junge Menschen würden getötet und töteten, fast immer im Rahmen organisierter krimineller Gangs und fast immer mit ausländischem Hintergrund, sagte der konservative Politiker.

Wie kommt es bloß, dass man nun plötzlich derartige Töne aus einem Land hört, das bislang als europäische Hochburg des Linksliberalismus galt? Dies liegt natürlich am Einfluss der patriotischen Schwedendemokraten, die die Regierung Kristerssons tolerieren. Der Blick nach Schweden zeigt also, dass eine Änderung des Wahlverhaltens durchaus etwas bewirken kann – und sei es auch nur, dass Probleme, die zuvor unter den Teppich gekehrt wurden, nun angesprochen werden.

In seinem Jahrbuch „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen 2023″ widmet Gerhard Wisnewski dem „Albtraum Deutschland“, in dem Migranten- und Clan-Gewalt immer noch vollständig tabuisiert wird, ein eigenes Kapitel. Da sie nie sicher sein können, ob etablierte Medien Ihnen die wahren Zusammenhänge aufzeigen, zeigt Ihnen Gerhard Wisnewski in seinem neuen Jahrbuch „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen 2023″, was in diesem Jahr nicht in der Zeitung stand. Hier bestellen.