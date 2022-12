Furcht vor dem Volk? CDU in Angst um Reichstag

Die CDU fürchtet sich vor Reichsbürgern und will den Bundestag zur Festung ausbauen. Oder ist es die Angst vor dem Volk? Unsere aktuelle Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „1923/2023 – Aufstand gegen die Inflation“ klärt auf. Hier bestellen.

Was für ein Unfug! Die CDU sieht die Sicherheit des Bundestages „massiv gefährdet“. Es müssten rasch weitere Sicherheitsmaßnahmen her, schlottern Generalsekretär Mario Czaja die Knie: „Es muss eine Einschränkung des bislang unkontrollierten Zugangs für ehemalige Abgeordnete mit Hausausweis geben“, so Czaja, der Sicherheitsbehörden und Bundestagsverwaltung auffordert, „sich schnell zusammenzusetzen und sich Gedanken zu machen, wie die Wehrhaftigkeit des Bundestages garantiert“ werden könne.

Graben reicht nicht?

Dass schon seit Wochen rund um das Parlamentsgebäude umfangreiche Bauarbeiten stattfinden, um das Gebäude weiter abzuschotten, ist Czaja offensichtlich entgangen. Es entsteht sogar ein großer Graben rund um den Reichstag. Das sollte ausreichen, um Reichsbürger-Horden abzuhalten, könnte man annehmen.

Doch Czaja hat es in Wahrheit auf die politische Konkurrenz abgesehen. So spricht er sich denn auch gleich dafür aus, die Überwachung der AfD durch Sicherheitsbehörden „flächendeckend“ auszuweiten. Schließlich werde die AfD „immer mehr zu einem Sammelbecken von sich radikalisierenden Bewegungen und Gruppierungen“. Er sehe mit Sorge, dass immer noch alle Ex-Abgeordneten ohne Sicherheitskontrolle in den Bundestag kommen „und dort was auch immer hinterlegen oder deponieren können“.

Abschottung als falsches Signal

In Wahrheit dürfte es Czaja um Abschottung vor aufgebrachten Bürgern gehen. Die haben nämlich allen Grund, empört über ihre Volksvertreter zu ein. Für Abhilfe könnte eine bessere Politik, nicht aber Arroganz und Abschottung sorgen.

Im Einzelnen finden Sie folgende Beiträge im Titelthema von COMPACT 1/2023:

Schicksalsjahr 1923/2023 – Demokratie und Räuberherrschaft: Wiederholen sich die Ereignisse von vor hundert Jahren? Erneut drohen Deutschland eine vernichtende Inflation und die Enteignung des Mittelstandes. Die Demokratie entpuppt sich als Räuberherrschaft, Revolution liegt in der Luft.

Aufstand gegen die Inflation – Der kurze Sommer der Querfront:Das Hungerjahr 1923 führte die Weimarer Republik an den Abgrund. Systemgegner von Links und Rechts erhielten ungeheuren Zulauf. Doch ihr Sektierertum schreckte die Mehrheit der Bevölkerung ab. Die damaligen Erfahrungen sind auch für die Opposition heute aufschlussreich.

Die Mutter aller Krisen – Inflation 1923 und Versailler Vertrag: Die Siegermächte bürdeten Deutschland die Alleinschuld am Ersten Weltkrieg auf. Die Reparationsforderungen waren so erdrückend, dass der Wirtschaftszusammenbruch im Jahr 1923 unvermeidlich war. Ein Rückblick von Generalmajor a. D. Gerd Schultze-Rhonhof.

Feuer wird mit Öl gelöscht – Markus Krall zur Inflation 2023:Die sogenannten Rettungspakete blähen die Nachfrage auf, während das Warenangebot schrumpft. Dann erfasst die Schockwelle den Produktionssektor. Eine ökonomische Analyse.

