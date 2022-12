Dunkle Vorahnungen: Wird 2023 noch schlimmer?

Zum Jahreswechsel sind die meisten Deutschen in Sorge. Kein Wunder! Die Politik lässt uns im Stich. Wie weit der Wahnsinn gediehen ist, enthüllt Gerhard Wisnewski in „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen“. Erfahren Sie, was nicht in der Zeitung steht. Hier bestellen.

Zuversicht war gestern. Gemäß neuer Ipsos-Meinungsumfrage erwarten nur noch 35 Prozent der Bundesbürger „bessere Zeiten“. Zum Vergleich: Vor zwölf Monaten gingen 53 Prozent guter Dinge ins neue Jahr, vor zwei Jahren waren es sogar 56 Prozent. Die Stimmung ist demnach auf einem neuen Tiefpunkt angekommen.

Hausgemachte Krisen

Die Zahlen verwundern nicht. Die Ampel-Regierung in Berlin fährt unser Land gegen die Wand. Gas- und Strompreiskrise sind hausgemacht, offene Grenzen haben fatale Folgen, der Genderwahn greift mehr und mehr um sich, Meinungsfreiheit existiert nur noch auf dem Papier.

Mit dem Schwert des Erzengels Michael gegen die dunklen Mächte: Die Transhumanisten und Globalisten greifen an. Ihr Ziel: Die Versklavung der Menschheit! In COMPACT-Spezial „Das Große Erwachen“ finden Sie erbauliche Beiträge zum spirituellen Kampf gegen den Great Reset aus katholischer, evangelischer, orthodoxer und anthroposophischer Sicht. Mit Texten und Erkenntnissen von Erzbischof Vigano, Alexander Dugin, Rudolf Steiner und anderen namhaften Autoren. Diese Ausgabe, die im Handel sonst 9,90 Euro kostet, verschenken wir an alle Kunden, die bis Montag (2. Januar 2023, 24 Uhr) ein Produkt in unserem Shop bestellen. Hier geht’s zur Bestellung und damit automatisch zum Geschenk COMPACT-Spezial „Das Große Erwachen“.

Wer das nicht glauben will, bekommt es jetzt schwarz auf weiß. Das neue Wisnewski-Buch „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen“ führt uns das Ausmaß des Polit-Versagens anhand zahlreicher Beispiele der vergangenen Wochen vor Augen.

Die Hamburger Stiftung für Zukunftsfragen, eine Initiative von British American Tobacco (BAT), ermittelt jetzt sogar, dass 64 Prozent der Deutschen in Angst auf das anstehende Jahr blicken; doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren!

Auch Allensbach bestätigt eine solche Stimmungslage. Über 60 Prozent unlängst in der Bundesrepublik befragter Personen stimmen demnach folgender Aussage zu:

„Wenn man mal an die aktuellen Krisen und Probleme denkt, war das vergangene Jahr das schlimmste Jahr seit langem.“

Der Zukunftswissenschaftler Horst Opaschowski, der die aktuellen Zahlen gemeinsam mit Ipsos-Meinungsforschern ausgewertet hat, sorgt sich angesichts solcher Ergebnisse, spricht von einem „Absturz der Zuversicht“.

Der Experte sagt:

„90 Prozent der deutschen Bevölkerung machen sich inzwischen Sorgen über die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich.“

Geldsorgen seien oftmals plagender als die Sorgen vor Krankheiten. Auch Mangel an bezahlbarem Wohnraum, der Pflegenotstand und die zunehmende Einsamkeit trieben die Deutschen um. Opaschowski warnt die Politik übrigens vor allzu guten Ratschlägen oder gar Anweisungen an die Bürger.

Wer sich nicht vorschreiben lässt, was er lesen darf und was nicht, der greift zu den Tabu-Brechern unserer Zeit. Ganz besonders empfehlenswert: Gerhard Wisnewskis Enthüllungsbuch „Verheimlicht – Vertuscht – Vergessen“. Gleich bestellen.