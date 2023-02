Schon wieder: Grüner mit Hakenkreuz-Fake

Wegen des Vortäuschens von Straftaten ist Grünen-Politiker Manoj Jansen zu einer Geldstrafe verurteilt worden: Eine dreiste Geschichte, die unterstreicht, dass die Baerbock- und Habeck-Partei unwählbar ist. Verbreiten Sie jetzt unseren Flyer „Keine Stimme den Grünen“.

Das ist ein starkes Stück: Manoj Jansen, Mitglied der grünen Fraktion im Rat der Stadt Erkelenz (Nordrhein-Westfalen), hatte vor einiger Zeit behauptet, von Rechtsextremen bedroht worden zu sein. Man habe sein Auto mit einem Hakenkreuz beschmiert und die Scheibe eingeschlagen. Per Post seien ihm Drohbriefe zugegangen, befüllt mit Rasierklingen und unterzeichnet mit „NSU 2.0“. Dann stellte sich heraus: Alles erstunken und erlogen!

Eine Runde Mitleid

Der Fall hatte im vergangenen Jahr für reichlich Tamtam gesorgt. Die Rheinische Post berichtete am 2. September 2022:

„Nachdem der 33-Jährige bereits viel Solidarität erfahren hat, haben jetzt auch die Erkelenzer Ratsfraktionen von CDU, SPD, FDP und FW eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie sich hinter den Kommunalpolitiker mit tamilischen Wurzeln stellen und die rechtsextreme Straftat scharf verurteilen.“

Dignanllely Meurer, Sprecherin des grünen Ortsverbandes, kamen damals die Tränen: „Unser Respekt gilt Manoj, der sich nicht unterkriegen lässt, und er gilt all jenen, die ihn in der jüngsten, für ihn ganz und gar nicht einfachen Zeit unterstützt haben, sei es in den sozialen Medien oder im persönlichen Gespräch oder in aller Öffentlichkeit. Hier zeigt sich, dass wir trotz aller politischen Unterschiede als Demokraten zusammenstehen.“

Auch das vermeintliche Opfer selbst legte nach und wimmerte gegenüber Medienvertretern:

„Draußen habe ich zuletzt immer über die Schulter geguckt, wenn ich über die Straße gegangen bin. In meiner Wohnung habe ich mich geborgen gefühlt. Das ist jetzt vorbei, ich fühle mich zu Hause nicht mehr sicher.“

Auf seiner Internetseite konnte man erfahren, dass sich der zivilcouragierte Grüne immer mutig „gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität“ einsetze und eine „offene und ehrliche Kommunalpolitik“ vorantreiben würde.

Alles nur ausgedacht

Der Staatsschutz übernahm dann schließlich die Ermittlungen. Der Grüne verstrickte sich zunehmend in Widersprüche. Und dann stand fest: Er hatte sich alles nur ausgedacht: Kein Hakenkreuz, keine Rasierklingen, keine Drohbriefe.

Das Schweigen an der Betroffenheitsfront war eisern. Medien, die vorher ein riesiges Fass aufgemacht hatten, vermeldeten kleinlaut ihre Pleite. Jetzt ist Manoj Jansen zu einer Geldstrafe von insgesamt 3.600 Euro verurteilt (AZ: 4 Cs 24/23) worden.

Die Erkelenzer Grünen haben sich mittlerweile von ihrem Parteifreund distanziert. Man sei „fassungslos und geschockt“. In einer Pressemitteilung heißt es:

„Manoj Jansen hat die Solidarität nicht nur der Erkelenzer Grünen, sondern aller Kommunalpolitiker*innen im Kreis Heinsberg und darüber hinaus missbraucht. Angesichts der tatsächlichen Bedrohungen durch rechte Gewalt, denen Kommunalpolitiker*innen und viele People of Color ausgesetzt sind, ist sein Tun unentschuldbar.“

Jansen habe die volle Verantwortung für sein illegales Handeln übernommen und sein kommunalpolitisches Amt gegenüber dem Bürgermeister der Stadt Erkelenz zurückgegeben. Er hat alle parteipolitischen Ämter niedergelegt.

Fake-Serie

In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Fälle von vorgetäuschten rechtsextremen Untaten gegeben. Eine Auswahl findet sich in COMPACT-Spezial „Antifa – Die linke Macht im Untergrund“.

◼️ 2. Oktober 2000: Auf die Düsseldorfer Neue Synagoge wird ein Brandanschlag verübt. Etablierte Medien ziehen den Fall groß auf, Bundeskanzleramt und Zentralrat der Juden rufen den „Aufstand der Anständigen“ aus. Linke NGOs sorgen für Lichterketten und Demos. Die wahren Täter präsentiert die Polizei dann etwas später: Zwei „arabischstämmige junge Männer“. Ihr Motiv war die Rache für einen in Gaza getöteten palästinensischen Jungen, für dessen Tod sie Israel verantwortlich machten.

◼️ 14. Mai 2006: Am S-Bahnhof Alexanderplatz in Berlin fällt ein betrunkener Italiener ins Gleisbett und muss im Krankenhaus behandelt werden. Er behauptet am nächsten Tag, von „drei kahlköpfigen, schwarz gekleideten Männern“ als „Scheiß-Ausländer“ beschimpft und sogar mit einem Baseballschläger traktiert worden zu sein. Welt und Stern berichteten ausführlich, mehrere hundert Menschen demonstrierten gegen „rassistische Übergriffe“. Im Oktober 2006 wurde der Mann wegen Vortäuschung einer Straftat zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt.

◼️ 3. November 2007: Im sächsischen Mittweida sei die 17-jährige Rebecca von Rechtsradikalen angegriffen worden, berichten große Medien, darunter die Zeit. Sogar ein Hakenkreuz hätten ihr die Täter in die Hüfte geritzt. Das Bündnis für Demokratie und Toleranz verlieh dem Opfer den „Ehrenpreis für Zivilcourage“. Im November sah es das zuständige Amtsgericht dann als erwiesen an, dass Rebecca den Angriff frei erfunden hatte.

◼️ 12. Januar 2015: Der Asylbewerber Khaled Idris stirbt in Dresden. Niedergestochen! Der Fall sorgt international für Aufsehen. Die linke Szene antwortet mit Gewalt gegen die Pegida-Bewegung, die kurzerhand verantwortlich gemacht wird. Als Täter überführt wurde neun Tage nach der Tat ein Mitbewohner des Opfers. Der Täter hatte nach dem Mord sogar selbst an einer großen Demo gegen rechte Gewalt teilgenommen.

◼️ 4. Januar 2016: Julian Kinzel, Kreisvorstandsmitglied der Schweriner Linken, wird von drei Unbekannten am Bahnhof in Wismar verprügelt und mit Messerstichen traktiert. So jedenfalls schildert das 18-jährige Opfer den Tathergang. Dass es Neonazis waren, habe er an deren „szenetypischer Kleidung“ erkannt. Zehn Tage später flog alles auf. Die Story war erfunden, so die Staatsanwaltschaft. Zwei Wochenenden musste der Linke anschließend in einer Arrestanstalt verbringen.

◼️ 7. April 2016: In einem Hotel im rheinland-pfälzischen Bingen-Sponsheim bricht ein Feuer aus. Brandstiftung! 13 Syrer und Afghanen waren dort untergebracht. Am Tatort finden Ermittler gesprühte Hakenkreuze. Altparteien, DGB und linke Bündnisse trommeln zu einer Mahnwache. Dann wird ein Syrer als Täter überführt. Der Feuerteufel habe auf „die beengten Wohnverhältnisse“ aufmerksam machen wollen. Die Hakenkreuze habe er hinterlassen, um falsche Spuren zu legen.

◼️ 2. September 2019: Ein 25-jähriger spaziert in Bundeswehruniform durch Berlin-Neukölln. Dann wird der Obergefreite mit türkischen Wurzeln von zwei Männern attackiert. „Nur Deutsche dürfen Uniformen eines Soldaten tragen“ brüllt ein Angreifer. Empört springen Massenmedien und auch Cem Özdemir an. Der heutige Landwirtschaftsminister bezeichnet die Täter als „Rassisten“. Kurz darauf verkündet die Generalstaatsanwaltschaft Berlin: „Es besteht der Verdacht, dass der Angriff vorgetäuscht worden ist. Ein Verfahren gegen den Soldaten ist eingeleitet.“

◼️ 6. Juni 2020: Daniel Emmerich von den Linken in Landau (Rheinland-Pfalz) erhält ein Schreiben merkwürdigen Inhalts. „Terroristas Antifa Wanted“ steht da in großen Lettern. Beigefügt ist zudem eine Liste mit den Namen dreier weiterer Parteigenossen. Politik und Medien sind sich einig: „Rechter Terror hat Hochkonjunktur“, so formuliert es Bastian Stock von den Linken. Der Staatsschutz übernimmt die Ermittlungen und kommt zu dem Ergebnis: Kein Rechter habe die Briefe verschickt, sondern ein 63-jähriger Parteifreund.

◼️ 3. Juli 2020: Ein libanesischer Imbiss in Berlin-Neukölln brennt. Die Taz ist sofort zur Stelle: „War es ein rechter Anschlag?“ Einige Tage später finden Polizei und Feuerwehr die Brandursache heraus: „nicht ordnungsgemäßer Umgang mit Propangasflaschen.“

◼️ 11. November 2020: In Bielefeld liegt ein verletzter Iraner auf der Straße. Medien berichten, dass er von vier bis fünf Männern angegriffen worden sei. Die Täter hätten „Nazi-Symbole“ getragen. Sie hätten ihr Opfer verprügelt und ihm dann ein Hakenkreuz in die Brust geritzt. Linke Gruppen mobilisieren zu einer großen Empörungs-Demo. Dann stellt sich der Iraner bei der Polizei und gesteht: Er habe sich das Hakenkreuz selbst in die Haut geritzt, um Aufmerksamkeit zu erheischen.

