Satans Showgirls: Vom Teufel besessen

Der Superbowl ist das wichtigste Sport-Ereignis in den USA. Für Furore sorgte in diesem Jahr der Auftritt von Rihanna, die ein okkultes Ritual zelebrierte. Das hat dort schon Tradition. Ein Auszug aus der druckfrischen April-Ausgabe von COMPACT.

Die Halbzeitshow des Superbowl am 12. Februar im State Farm Stadium in Glendale (Arizona) bot ein Spektakel der besonderen Art. «Schwangere Rihanna schwebt in ihr Comeback», freute sich das ZDF. Der US-Popstar «heizte den Zuschauern so sehr ein, dass das Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles für viele wohl zur Nebensache wurde», notierte Sport Bild.

Tatsächlich stellte die 35-jährige Rhythm-and-Blues-Sängerin mit ihrem 13-minütigen Pausenprogramm das eigentliche Sport-Event – das Endspiel der American-Football-Profiliga, das in den USA einen ähnlichen Stellenwert hat wie das Champions-League-Finale im europäischen Fußball – vollkommen in den Schatten. Und zwar in einen diabolischen…

Auftritt der Scharlachfrau

Rihannas Auftritt ist besonders unter symbologischen Gesichtspunkten bemerkenswert. In einem scharlachroten Kleid ließ sich die ursprünglich von der Insel Barbados stammende Musikerin auf die Bühne abseilen. Dort performte sie ihre Songs, während sie von einer Gruppe Tänzer mit merkwürdigen Gewändern quasi angebetet wurde: Kniend streckten sie ihre Hände nach ihr aus. Das Setting hatte die Form einer Pyramide, die während der Show einmal auf die Spitze gestellt wurde. Ein okkultes Ritual?

Darauf deutet einiges hin: Die Pyramide ist eines der wichtigsten Zeichen der Freimaurerei. Das Hexagramm, also ein nach oben und ein nach unten zeigendes Dreieck, ist als Davidstern bekannt und symbolisiert in der Alchemie die magische Vereinigung des Weiblichen mit dem Männlichen – ähnlich wie die Säulen Jachin und Boas des Salomonischen Tempels, dem der Ritualraum jeder Loge nachempfunden ist.

Rihannas Kleidung – in Verbindung mit ihren teils obszönen Texten und der Anbetung durch die Tänzer – erinnert an die Hure Babylon aus der Offenbarung des Johannes, die dort als in Scharlachrot und Purpur gekleidete Frau beschrieben wird. Der britische Okkultist Aleister Crowley (1875–1947) erhob die biblische Dirne zur Liebesgöttin. Sein Schüler, der berühmte US-Raketenforscher Jack Parsons, versuchte 1946 sogar, diese «Scarlet Woman» in seinem magischen Ritual Babalon Working zu evozieren. (…)

Steckt Okkult-Rapper Jay-Z in Wirklichkeit hinter Rihannas Scharlach-Show? Immerhin sollen die beiden mal eine Affäre gehabt haben. Verheiratet ist der Hip-Hop-Star mit Popsängerin Beyoncé, die 2016 ebenfalls mit einem merkwürdigen Superbowl-Halbzeitprogramm auffiel. Kritiker beschrieben diese Show, in der die Tänzer Kevlar-Panzerungen trugen, als symbolische Errichtung eines Polizeistaates.

Wie Jay-Z und Rihanna formt auch Beyoncé gerne ihre Finger zum Dreieck – popularisiert wurde diese Geste in den 1970er Jahren durch Anton Szandor LaVey (1930–1997), den Gründer der Church of Satan (Kirche Satans). In dessen diabolischem Klub gaben sich Promis die Klinke in die Hand – unter anderem die Schauspielerin Jayne Mansfield, Entertainer Sammy Davis Jr., Popsänger Marc Almond und Rockstar Marilyn Manson. (…)

Satans Hohepriesterinnen

LaVey brachte den Teufel in die Popkultur, seine Epigoninnen bringen ihn auf die ganz große Bühne. Okkult-Shows haben beim Superbowl schon Tradition. Nur drei Beispiele:

NRG Stadium, Houston (Texas), 2017: Deutlicher als bei Lady Gaga geht’s nicht mehr: Bei ihrem Auftritt prangen riesige Pentagramme an den Seiten der Bühne, bei einem Song bildet das Publikum mit Lichtern ein großes Sonnensymbol. Auch diesmal gibt es Tänzer mit Widderhörnern. Diese sowie die US-Sängerin sind in weiße und silberne Klamotten gekleidet, während die Bühne mehrfach in scharlachrotes Licht getaucht wird.

Die 1986 in New York geborene Sängerin liebt das Spiel mit der Finsternis, hat in einer Late-Night-Show sogar auf Satan geschworen. In der fünften Staffel der US-Serie American Horror Story spielt sie eine düstere Gräfin, in deren Hotel grauenhafte Morde begangen werden. Eine Schlüsselszene zeigt, wie verschleppte Kinder gefesselt in einem dunklen Raum sitzen. Ihnen wird Blut abgezapft, das anschließend der Gräfin gereicht wird, sie erhofft sich davon ewige Jugend… (…) Ende der Textauszüge.

