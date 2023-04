Satan, Pop und Hollywood: Die dunkle Seite des Showbiz

Eine Welt voller Glitzer und Glamour: Doch hinter der grellen Fassade der US-Film- und Pop-Industrie tun sich dunkle Abgründe auf. Das Böse ist im Showbiz eine feste Größe, wie Nikolas Pravda in seinen Enthüllungswerken zeigt.

In unserer April-Ausgabe haben wir die okkulte Symbolik bei den Halbzeit-Shows des US-amerikanischen Superbowl analysiert. Keine Frage: Pop-Größen wie Rihanna, Madonna oder die besonders diabolische Lady Gaga arbeiten bei ihren Performances bewusst mit Elementen aus der Welt der schwarzen Magie, der Geheimlogen und des Satanismus.

Ist das alles nur Effekthascherei? Ein harmloses Spiel mit verrufenen Symbolen und Zeichen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen? Haben die Stars einfach nur Spaß daran, konservative Kreise oder sogenannte Verschwörungstheoretiker zu triggern? So nach dem Motto: Keine Angst, die wollen nur spielen…

Nein! Das ist bitterer Ernst – und verfolgt bestimmte Zwecke. Dieser Überzeugung ist der Investigativjournalist Nikolas Pravda, der sich schon seit vielen Jahren mit dem dunklen Untergrund des Showgeschäfts beschäftigt. Der alternative Medienmann, der mit Pravda TV einen der bekanntesten Kanäle der Wahrheitsbewegung betreibt, kennt sich wie kaum ein anderer mit den Schattenseiten der Musik- und Filmindustrie aus.

In seinem Buch „Der Musik-Code“ belegt er nicht nur, wie Pop- und Rockmusiker immer wieder sublime Botschaften aussenden, um die Massen psychologisch in eine bestimmte Richtung zu lenken, er enthüllt auch, wer die Dirigenten dieser Konditionierungsmaschinerie sind: Geheime Gesellschaften, Superreiche – und Geheimdienste wie die CIA (Stichwort: MK Ultra).

Dass die Beatles auf dem Cover seines brisanten Enthüllungswerkes abgebildet sind, ist kein Zufall. Gerade an den sogenannten Fabulous Four lässt sich die geheime Strippenzieherei sehr gut dokumentieren. Von zentraler Bedeutung sind hier das britische Tavistock-Institut, Manager Brian Epstein, aber auch der Okkultist Aleister Crowley. Und bei der Konkurrenz von den Rolling Stones war es nicht besser… „Der Musik-Code“ zeigt, wie politische und okkulte Agenden schon seit Jahrzehnten über die Popkultur vorbereitet und verbreitet werden. Und das bis heute, wie das Abschlusskapitel „Popstars als Elite-Marionetten der Neuen Corona-Weltordnung“ belegt. Alles über den Soundtrack des Great Reset lesen Sie hier.

Doch wie gegen die Popstars dabei vor? Wie kann man ihre geheimen Botschaften entschlüsseln. Dies beschreibt Pravda in seinem Folgewerk „Die moderne Musik-Verschwörung“. Detailliert analysiert der Autor darin ausgewählte Musik-Videos bekannter Größen wie Madonna, Britney Spears, Katy Perry, Rihanna, Taylor Swift, Lady Gaga, Justin Bieber, Jay-Z oder Justin Timberlake. Sogar Trump-Unterstützer Kanye West hat diesbezüglich schwarze Flecken auf der weißen Weste.

In „Die moderne Musik-Verschwörung“ stellt Pravda zudem jene Stars und Sternchen an den Pranger, die sich willfährig vor den Karren der Corona-Impfkampagnen haben spannen lassen. Auch hier wird deutlich: Big Pharma und der Fürst der Finsternis reichen sich die Hand!

Komplettiert wird die lesenswerte Übersicht mit den dystopischen Visionen des Weltwirtschaftsforums, die ihre Vorstellungen von einer Welt nach dem Great Reset („Du wirst nichts besitzen, und Du wirst glücklich sein“) selbstredend auch von eingekauften Musikern propagieren lassen. Am Ende wird deutlich: Die Strippenzieher im Hintergrund überlassen nichts dem Zufall – alles ist geplant und akribisch durchorchestriert. Hier mehr erfahren.

Mindestens genau so große Abgründe – wenn nicht sogar noch größere – tun sich in der Filmindustrie auf. In seinem Buch „Der Hollywood-Code“ zeigt Nikolas Pvarda nicht nur, welchen Einfluss die CIA und das Pengaton auf die US-amerikanische Filmindustrie nehmen und welchen Zwecken das dienen soll, er erläutert auch anhand bekannter Beispiele wie „Alice im Wunderland“, „Mary Poppins“, „Rosemaries Baby“, „Eyes Wide Shut“, „Harry Potter“ oder „Star Wars“, wie Esoterik, okkulte Symbole und offener Satanismus in Hollywood-Produktionen Einzug gehalten haben – und das nicht zufällig.

Selbst vermeintlich harmlose Unterhaltungsfilmen des Disney-Konzerns sind mit okkulten Symbolen und Zeichen gespickt. Und noch schlimmer: Oftmals sind in die scheinbar kindgerechten Zeichentrickstreifen unterschwellige sexuelle Botschaften eingeflochten, die sich einem erst auf den zweiten Blick erschließen. Doch genau diese verborgenen Hinweise brennen sich in das Unterbewusstsein der Kleinen ein.

In „Der Hollywood-Code“ reißt Nikolas Pravda den Stars der US-amerikanischen Filmindustrie und den großen Produktionsfirmen die Maske vom Gesicht und enthüllt eine Agenda, die einen erschaudern lässt. Jede Wette: Sie hätten niemals gedacht, wie satanisch und pädophil verseucht die sogenannte Traumfabrik ist. Hier mehr erfahren.

Die ganze Wahrheit lässt sich aber oftmals nicht zwischen zwei Buchdeckel pressen – so auch in diesem Fall. Daher hat Nikolas Pravda mit „Der Hollywood-Code 2“ seine Aufklärungsarbeit fortgesetzt und geht dabei auch auf ganz aktuelle Entwicklungen ein.

Er enthüllt, wie in Streifen wie „Der Pate“, „Lost Boys“, „Akte X“ oder „Die Tribute von Panem“ auf subtile Weise die Neue Weltordnung der Globalisten propagiert wird, oder wie die Menschheit mit Filmen wie „E. T.“, der „Alien“- oder der „Star Trek“-Reihe auf eine (natürlich gefakte) Invasion von Außerirdischen vorbereitet werden sollen.

Natürlich beleuchtet „Der Hollywood-Code 2“ auch wieder ganz besonders die diabolischen Seiten der Filmindustrie: Man erfährt etwa, wie in Horror-Produktionen wie „Der Exorzist“ oder „Poltergeist“, aber auch in Serien wie „Doctor Strange“ oder „Stranger Things“ Vorstellungen von Dämonenbeschwörungen, Spiritismus und Satanismus befördert werden.

Außerdem erläutert Pravda anhand zahlreicher Beispiele, wie bestimmte Filme offensichtlich dazu dienen sollen, bestimmte politische oder gesellschaftlich relevante Ereignisse quasi „vorwegzunehmen“. Wussten Sie beispielsweise, dass Hollywood schon etwas von der Plandemie wusste, bevor irgendjemand den Begriff „Corona“ gekannt hat. In „Der Hollywood-Code 2“ wird nicht nur dies klar nachgewiesen.

Wer sich heutzutage mit aktuellen Themen wie Klima, Geopolitik oder dem drohenden Dritten Weltkrieg befasst, kommt nicht umhin, einen intensiven Blick auf das Showbusiness, auf die Musikindustrie und auf Hollywood zu werfen. Denn nirgendwo sonst wird die geheime Agenda der globalen Eliten so offen präsentiert. Man muss nur einen Blick dafür haben. Die Enthüllungswerke von Nikolas Pravda tragen entscheidend dazu bei, diesen Blick zu schärfen – und sich nicht von der schönen Glitzer- und Glamour-Welt hinters Licht führen zu lassen.