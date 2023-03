Superbowl und Satanismus. Vorabdruck aus der Aprilausgabe von COMPACT-Magazin. Der Superbowl ist das wichtigste Sport-Ereignis in den USA. Für Furore sorgte in diesem Jahr der Auftritt von Rihanna, die ein okkultes Ritual zelebrierte. Das hat dort schon Tradition. _ von Michael Kumpmann Die Halbzeitshow des Superbowl am 12. Februar im State Farm Stadium in Glendale (Arizona) bot ein Spektakel der besonderen Art. «Schwangere Rihanna schwebt in ihr Comeback», freute sich das ZDF. Der US-Popstar «heizte