Sah Nostradamus für 2023 den Dritten Weltkrieg vorher?

Die Vorhersagen des 1503 in Saint-de-Rémy-de-Provence geborenen Apothekers beschäftigen bis heute viele Menschen. Sie gehen auf die Almanache zurück, die der berühmte Pestarzt ab 1553 verfasste. Sie erregten das Interesse der französischen Königin Caterina de Medici, der Ehefrau von Heinrich II., die stark an Astrologie interessiert war. Später brachte es Nostradamus sogar bis zum Leibarzt des Königs.

Große Wirtschaftskrise voraus?

In ihrem Artikel, der am 24. November 2022 in der Welt erschien, stellt Sabine Winkler mit Blick auf die von Nostradamus für 2023 gemachten Vorhersagen fest:

„Wenn man eine Passage seiner Zeilen für 2023 in diese Richtung deuten will, kommt es wohl zu einer weiteren schweren Wirtschaftskrise. Das wäre die dritte in zwei Jahrzehnten – und sie soll schlimm werden.“

Bei Nostradamus heißt es unter anderem im Original:

„Dass der Mensch seinen Mitmenschen fressen wird.“

Kommt der Dritte Weltkrieg?

Ist darin möglicherweise ein Hinweis auf eine sich verschärfende Inflation oder eine große Hungerkatastrophe enthalten? Außerdem äußert Winkler, dass Nostradamus den „Beginn eines Dritten Weltkriegs“ vorhergesagt haben könnte. Damit bezieht sie sich auf folgende Stelle im Original von Nostradamus:

„Ein großer Krieg wird sieben Monate dauern. Millionen von Menschen werden dabei sterben.“

Zu diesem Nostradamus-Zitat führt Winkler aus:

„Viele Länder würden vom Angesicht der Erde verschwinden und die verbliebenen Menschen würden ein neues Leben beginnen. Er spricht jedoch nicht von Getöteten, sondern Begrabenen, die nach dem Krieg aus Bunkern und Verstecken wieder an die Oberfläche kommen. Manch einer vermutet daher den Einsatz von Atomwaffen. Außerdem erwähnt Nostradamus ,Schlachtspieleʽ – damit könnte einerseits ein besonders grausamer Krieg oder aber auch eine Reihe von Terroranschlägen gemeint sein, die die Welt erschüttern werden.“

Man kann natürlich nur hoffen, dass sich alle diese pessimistischen Vorhersagen als unbegründet herausstellen. Andererseits: Wer hätte sich noch vor 12 Monaten vorstellen können, dass zum Jahreswechsel 2022/2023 ein erbitterter Krieg um das flächengrößte Land Europas tobt, der nach Auffassung vieler Experten noch lange nicht vorbei ist und möglicherweise sogar erst noch in seine entscheidende Phase tritt? Muss es etwa tatsächlich erst zu einem ganz großen Knall kommen, bis Europa endlich wieder friedliche Zeiten erlebt?

