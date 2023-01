Feuer wird mit Öl gelöscht

Inflationsschub 2023: Die sogenannten Rettungspakete blähen die Nachfrage auf, während das Warenangebot schrumpft. Dann erfasst die Schockwelle den Produktionssektor. Es folgen Auszüge aus einem Artikel, den Sie im neuen COMPACT-Magazin „1923/2023 ¬Aufstand gegen die Inflation“ lesen können. Hier mehr erfahren.

_ O-Ton Markus Krall

Die EZB hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Sie kann die Inflation entweder bekämpfen oder akkommodieren . Sie kann die Dose in der Mitte nicht weiter die Straße runtertreten, weil die Straße einfach zu Ende ist. Die Straße verzweigt sich jetzt, sie geht rechts rum oder links rum. Sie geht also zur Bekämpfung oder zur Akkommodierung der Inflation. Das bedeutet, dass die EZB in großen Schwierigkeiten ist. Warum?

Die EZB wird aus dieser Falle nicht mehr herauskommen.

Wenn sie die Inflation bekämpft, dann muss sie eigentlich die Nominalzinsen so weit erhöhen, dass positive Realzinsen dabei herauskommen. Wir haben aber schon 10,5 Prozent Inflation. Das heißt, sie muss mindestens 10,6 Prozent oder eigentlich elf Prozent Zinsen verlangen, damit die Inflation schnell zum Stehen kommt. Wenn Sie heute zehn Prozent Zinsen einführen, dann wird das dazu führen, dass einige Euroländer und riesige Industrie- und Unternehmenszweige unter der Zinslast zusammenbrechen werden.

Weil sie seit 20 Jahren nicht mehr gewohnt sind, ihre Kapitalkosten zu verdienen, und weil sie eigentlich schon längst Pleite gemacht hätten.

Die Zombifizierung hat mittlerweile ein Viertel der Unternehmen erfasst . Diese Pleiten werden nachgeholt, wenn die Zinsen entsprechend erhöht werden.

Die Rettungs-Preis-Spirale

Wenn die EZB und Politik sich für den gegenteiligen Weg entscheiden, und danach sieht es meines Erachtens deutlich aus, das nennt man dann Pakete mit Doppelwumms, dann muss mehr Geld gedruckt werden, um die Illusion der Kaufkraft noch eine Weile aufrechtzuerhalten. Das heißt, was wir vor uns haben, wird keine Lohn-Preis-Spirale werden, sondern es wird eine Sozialhilfe- oder Rettungs-Preis-Spirale sein. Das wird kurzfristig Entlastung schaffen. Beim nächsten Zyklus, der dann immer kürzer wird – erst ein Quartal, dann ein Monat, dann immer kürzer – steigen die Preise kadenzartig an, und das bedeutet wiederum, dass wir im Grunde genommen vor der Situation stehen, dass wir Feuer mit Öl löschen.

Das heißt, wir müssen dann immer mehr Geld hineinschaufeln, um die Illusion der Kaufkraft zu erhalten. Umso schneller wir das machen, umso weiter steigt die Inflation, bis sie zwei- und dreistellige Höhen erklimmt. (…)

Jetzt sehen wir die Lieferketten, wie die zerstört wurden, sie wurden desynchronisiert und dekon­struiert. Wir hatten ja schon mal vor ungefähr 15 Jahren den Eyjafjallajökull-Vorfall – dieser Vulkan auf Island –, der dazu geführt hat, dass der Luftraum über dem Nordatlantik gesperrt werden musste und dann bestimmte Dinge nicht mehr zur Verfügung standen. Diese Problematik hätte uns damals schon zeigen sollen, wie empfindlich und verwundbar die globalen Lieferketten bereits geworden waren.

(…)

Vom Covid- zum Ukraine-Schock

Diese Dekonstruktion der Lieferkette wird jetzt verstärkt durch weitere Phänomene, die wir im Gesamtkontext des geopolitischen Krisengeschehens sehen. China hat sich zu einer Null-Covid-Politik entschlossen, die dazu geführt hat, dass über Monate die Abfertigung der Schiffe im Hafen von Schanghai – einem der wichtigsten globalen Umschlagplätze der globalen Lieferketten – ins Stocken geraten ist. (…)

Dazu kommt jetzt die geopolitische Krise in der Ukra­ine. Die Dauer des Krieges ist ungewiss – der Nebel des Schlachtfeldes, wie es so schön heißt, lichtet sich für uns Normalsterbliche kaum. Was wir aber sagen können, ist, dass die Folgen des Krieges für die Lieferketten erheblich sind. Es wird sehr stark unterschätzt, dass der Ausfall der Ukraine bedeutet, dass das Land mit dem viertgrößten Rohstoffvorkommen auf der Welt ausgefallen ist – im Wesentlichen für den Export . Für Energie, Erze und für eine ganze Reihe von Lebensmittelrohstoffen wie Getreide. (…)

Das Ergebnis ist, dass wir eine massive Knappheit von Vorprodukten, Halbfertigprodukten und Rohstoffen in der verarbeitenden Industrie und dem verarbeitenden Gewerbe sehen. Übrigens bereits Mitte 2020 und 2021 (…) – also vor über einem Jahr oder anderthalb Jahren schon und damit lange vor Beginn des Krieges – haben sich 70 Prozent der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe dahingehend geäußert, dass sie eine massive Knappheit von Vorprodukten haben und dadurch ihre Produktivität und Produktion eingeschränkt sind. (…)

