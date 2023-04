Rudi Dutschke: Querfront mit dem Todfeind

Obwohl Rudi Dutschke bei seinen rot-grünen Erbschleichern immer noch als Person verehrt wird, ist sein politisches Profil verblasst. Das hat gute Gründe: Alles, wofür der Rebell stand, widerspricht der heutigen linken Ideologie – und befördert die Strategie einer Querfront. Ein Auszug aus der druckfrischen April-Ausgabe von COMPACT.

_ von Federico Bischoff

Rudi Dutschke war »das« Gesicht der 68er-Bewegung in der BRD – spätere Biografen verkitschten ihn zum »deutschen Che Guevara« oder einer Politausgabe von James Dean. Daran ist immerhin so viel wahr, dass er wie die Genannten vor allem als Ikone Massenwirksamkeit entfaltete: Wenn er auf Podiumsdiskussionen agitierte, waren seine mit Fremdworten überladenen Bandwurmsätze selbst für viele Akademiker nur schwer verständlich.

Aber das Stakkato seiner Rhetorik, die Lederjacke und die brennenden schwarzen Augen in dem asketischen, unrasierten Gesicht zeigten auch so: Hier sprach ein Unbeugsamer, ein Ehrlicher. Und ein Bescheidener, der sich als Intellektueller nicht überhob. 1968 schrieb er dem Hilfsarbeiter Josef Bachmann (zu ihm unten mehr): «Für uns taugen Studenten nur etwas, wenn sie endlich wieder ins Volk gehen. Die Intellektuellen und Künstler müssen endlich auch ihre schöpferische Phantasie fest mit dem Leben des Volkes verbinden, bei Euch arbeiten, Euch unterstützen, sich verändern, Euch und Dich verändern.»

Gegen USA und NATO

Dutschke, Jahrgang 1940, war in Luckenwalde in der DDR aufgewachsen und trat 1956 in die Parteijugend FDJ ein. Die Niederschlagung der ungarischen Revolte im selben Jahr ließ ihn zu einem Kritiker des realen Sozialismus werden. Er rief zur Verweigerung des Dienstes in der NVA auf, siedelte 1961, kurz vor dem Bau der Mauer, nach Westberlin über und begann ein Studium an der Freien Universität.

1962 gründete er mit Bernd Rabehl eine örtliche Gruppe der aus München stammenden Subversiven Aktion. Diese Chaos-Truppe machte in den folgenden zwei Jahren durch Happenings gegen die Autoritäten der Adenauer-Ära und »Konsum-Terror« von sich reden. 1964/65 schlossen sich die beiden dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) an. Dieser war ursprünglich die Studentenorganisation der SPD gewesen, 1961 jedoch wegen Linkstendenzen exkommuniziert worden. (…)

Briefe an den Attentäter

Ein paar Wochen später geht die Saat des Hasses auf. Am Morgen des 11. April 1968 kommt der Hilfsarbeiter Josef Bachmann mit dem Interzonenzug aus München im Westberliner Bahnhof Zoo an. Im Schulterhalfter trägt er eine Pistole, eine zweite hat er im Gepäck versteckt. Nach konfuser Sucherei findet der blasse, fast bartlose junge Mann sein Ziel: In der Nähe des SDS-Büros auf dem Kurfürstendamm erkennt Bachmann Dutschke, beschimpft ihn als »dreckiges Kommunistenschwein« und streckt ihn mit drei Schüssen nieder. (…)

Dutschke sah in seinem Attentäter keinen Feind, sondern ein Opfer des kapitalistischen Systems. (…) Es spricht für die Größe von Dutschke, dass er den Versuch unternahm, seinen Attentäter für die Linke zu gewinnen. Er schrieb Bachmann ins Gefängnis: »Du wolltest mich fertigmachen. Aber auch, wenn Du es geschafft hättest, hätten die herrschenden Cliquen (…) Dich fertiggemacht. (…) Warum (…) wirst Du und mit Dir die abhängigen Massen unseres Volkes ausgebeutet, wird Deine Phantasie, wird die Möglichkeit Deiner Entwicklung zerstört. (…) Also schieß nicht auf uns, kämpfe für Dich und Deine Klasse.«

Typisch auch diese Passage: «Für die Schweine der herrschenden Institutionen, für die Vertreter des Kapitals, für die Parteien und Gewerkschaften, für die Agenten der Kriegsmaschinerie und der ”Medien” gegen das Volk, für die Parteifaschisten gegen die Massen, die sich überall finden, dürft Ihr täglich schuften. (…) Höre auf mit den Selbstmordversuchen, der antiautoritäre Sozialismus steht auch noch für Dich da.» (…)

Rolf Stolz, ein damaliger SDS-Genosse Dutschkes, kommentierte den Briefwechsel 2015 im COMPACT-Magazin so: «Ist das nicht der blanke Populismus, ist das nicht Querfront zum Quadrat? Was sagen wohl die heutigen Antifanten zu Dutschkes Angebot an einen ”menschenverachtenden Neonazi” – bei seiner gleichzeitigen Verächtlichmachung der ”frei gewählten demokratischen Institutionen”? (…) Sie würden wohl aufschreien und ihrerseits zur gewalttätigen Attacke auf Dutschke blasen.» (…)

