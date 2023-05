„Revolution“: Lehnte Lennon Gewalt wirklich ab?

Beatles-Kopf John Lennon war ein Anhänger des britischen Okkultisten Aleister Crowley und unterstützte offen linksextreme Gruppen. Im Song „Revolution“ distanzierte er sich zwar von Gewalt, doch was viele nicht wissen: Es gibt noch eine zweite Version von dem Song, in der er dies entscheidend relativiert. Mehr Geheimnisse verraten wir in der Mai-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „Geheimakte Beatles“. Lesen Sie bei uns, was der Mainstream verschweigt. Hier mehr erfahren.

Zu unserer aktuellen Monatsausgabe mit dem Titelthema „Geheimakte Beatles – Die dunkle Seite der Pop-Titanen“ hat uns eine Fülle von Leserzuschriften erreicht, darunter auch E-Mails von eingefleischten Fans der Fabulous Four, die zugleich Abonnenten unseres Magazins sind. Unsere kritischen Anmerkungen zu John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr und George Harrison nahmen uns die wenigsten krumm – vielmehr waren manche erstaunt, noch etwas über ihre Lieblingsband zu erfahren, was sie noch gar nicht wussten.

Beatles-Fans erheben Einspruch

Es gab aber auch ein paar kritische Zuschriften, vor allem zu dem Artikel „Sex, Drugs & Revolution: Vom Hippie-Kult zum Terrorismus“, der sich unter anderem mit den politischen Ansichten von John Lennon und Yoko Ono befasst. Vor allem eine Passage stieß bei manchem auf Widerspruch, nämlich:

„Der Summer of Love war nun endgültig vorbei, und im Frühjahr 1970 lösten sich auch die Beatles auf. Die Trennung hatte vielschichtige Gründe. Einer dürfte darin gelegen haben, dass sich der Sänger und Songwriter Lennon unter dem Einfluss seiner zweiten Ehefrau, der japanischen Aktionskünstlerin Yoko Ono, immer weiter nach links bewegte. In der zweiten Fassung des von ihm 1968 geschriebenen Songs ‚Revolution‘ beispielsweise wurde Gewalt zur Erreichung politischer Ziele ausdrücklich nicht mehr ausgeschlossen, was Harrison und McCartney erschreckte.“

Hierzu schrieb uns unser Abonnent Dr. W. Hintze via E-Mail:

„Das war mir ganz neu. Ich kenne nur diesen Text der sich ausdrücklich gegen Gewalt für die Erreichung politischer Ziele einsetzt. Das ist der Sinn dieses Songs. Können Sie mir vielleicht einen Hinweis geben, wo ich den Text des von Ihnen ‚zweite Fassung‘ genannten Songs finden kann. Dann kann ich als alter Beatles-Fan meine Bildung vervollständigen.“

Auch unser Leser P. Mallm schickte uns dazu eine E-Mail mit folgendem Inhalt:

„Als altem Beatles Fan, ich bin Jahrgang 1961, stieß mir der Schlusskommentar direkt auf, und ich bitte Sie, sich einmal den Text genauer anzuschauen im Original. John Lennon drück klar erkennbar seine Abneigung gegen Revolutionen und vor allem den chinesischen Kommunismus aus. Was ist daran so falsch?“

Von „Revolution“ zu „Revolution 1“

Hierzu möchten wir gerne Stellung nehmen:

Der Song „Revolution“ ist wahrlich dazu geeignet, selbst bei ausgesprochenen Beatles-Kennern ein wenig Verwirrung auszulösen. Er wurde von der Band im Jahr 1968 nämlich in insgesamt drei Fassungen aufgenommen: Einmal als „Revolution 1“ und „Revolution 9“, wobei sich diese beiden Fassungen auf dem Doppelalbum „The Beatles“ befinden, das als das „Weiße Album“ bekannt wurde. „Revolution 9“ ist dabei eine reine Klangcollage, an der auch John Lennons Ehefrau Yoko Ono mitwirkte.

Zuvor war der Song „Revolution“ aber auch schon auf der B-Seite der Single „Hey Jude“ erschienen. In dieser Fassung war das Lied tatsächlich eine klare Absage an alle Formen revolutionärer Gewalt. Allerdings gab es daraufhin heftige Proteste von diversen Maoisten, Trotzkisten und anderen Linksextremisten, die sich John Lennon offenbar zu Herzen nahm.

Er änderte auf der zweiten Fassung von „Revolution“, die dann auf dem „Weißen Album“ erschien, den Text des Songs nochmals entscheidend um. Auf der Single wurde noch folgender Text gesungen:

„Wenn ihr über Zerstörung redet, dann wisst ihr, dass ihr nicht mit mir rechnen könnt“ – „But when you talk about destruction, don’t you know that you can count me out.“

„Oder doch nicht?“

Auf dem Album „The Beatles“ wurde die Textstelle dann aber wie folgt geändert:

„But when you talk about destruction, don’t you know that you can count me out, in.”

Auf der Seite Songtexte.com wird diese Textstelle der zweiten Fassung des Songs wie folgt übersetzt:

„Doch wenn ihr von Zerstörung sprecht, wisst ihr , dann könnt ihr mich vergeßen (oder doch nicht ?).“ (Quelle: https://www.songtexte.com/uebersetzung/the-beatles/revolution-1-deutsch-43d6abb3.html)

Eine klare Distanzierung von revolutionärer Gewalt sieht nun wirklich anders aus.

In dem wissenschaftlichen Sammelband „Die Beatles und die Philosophie“, der 2006 in den USA und 2010 in deutscher Übersetzung beim Stuttgarter Tropen Verlag erschien, stellt Steven Baur in seinem Text „You say you want a revolution: Marx und die Beatles“ fest:

„Wie unschlüssig Lennon war, wenn es um die Frage gewaltsamen Widerstands ging, wird an den verschiedenen Einspielungen von Revolution deutlich. (…) In Revolution#1 dagegen wird der Zwiespalt deutlich, indem er zögernd noch ein ,inʽ hinterherschiebt (,you can count me out, inʽ), als wollte er zugeben, dass Gewalt möglicherweise doch, wie Marx es gefordert hatte, zur Beförderung des sozialen Fortschritts unumgänglich ist. (…) Lennon, der sich von allen Beatles am nachdrücklichsten als Sozialaktivist verstand und sich auch mit der marxistischen Theorie am besten auskannte, schwenkte nach der Trennung der Gruppe noch deutlicher auf die marxistische Linie ein.“ (Quelle: Steven Baur: „You say you want a revolution: Marx und die Beatles“, in: Michael Baur/Steven Baur (Hrsg.): „Die Beatles und die Philosophie“, Stuttgart, Tropen, 2010, S. 115/116)

In der Tat: Unter dem Einfluss seiner zweiten Ehefrau, der japanischen Aktionskünstlerin Yoko Ono , hatte sich John Lennon immer weiter stramm nach links bewegt. Die zwei Textfassungen des Songs „Revolution“ sind dafür nur ein Beispiel. 1971 veröffentlichte Lennon dann auf seinem zweiten Solo-Album das Stück „Imagine“, in dem er von einer Welt ohne Religion, Eigentum und Nationen säuselt und eine radikalsozialistische Utopie ausbreitet.

Immer weiter nach links

Kein Wunder, dass die deutschen Grünen auf ihrem Parteitag 2018 in Hannover bei einer Probeabstimmung zum Test ihres elektronischen Stimmenerfassungssystems genau diesen Cantus zu ihrem Lieblingslied wählten. Es verwunderte dann auch nicht mehr, als um die Jahrtausendwende herum herauskam, dass Lennon Ende der 60er und Anfang der 70er-Jahre laut Unterlagen des britischen Geheimdiensts MI 5 die nordirische Terrorgruppe IRA sowie die trotzkistische „Revolutionäre Arbeiterpartei“ mit Spenden unterstützte.

Außerdem unterzeichnete der Musiker eine Petition für Prinz Sihanouk, der sich damals als Steigbügelhalter den steinzeitkommunistischen Roten Khmer andiente und deren monströse Gewalttaten verharmloste, und tauschte sich regelmäßig mit dem aus Pakistan stammenden britischen Sozialistenführer Tariq Ali aus.Längst war Lennon nun auf der extrem linken Seite des politischen Spektrums angekommen.

