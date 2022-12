Reparationen: Polen kündigt beispiellose Eskalation an

Vor seinem Antrittsbesuch in Berlin stößt der neue polnische Vize-Außenminister Arkadiusz Mularczyk unverhohlen Drohungen gegenüber Deutschland aus. Wie Warschau schon in der Vergangenheit die Lunte ans Pulverfass gelegt hat, lesen Sie in COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld“ – hier mehr erfahren.

Die Bundesregierung soll Warschaus 1,3-Billionen-Euro-Forderung unverzüglich bezahlen – sonst kracht es. Dies hat der neue polnische Vize-Außenminister Arkadiusz Mularczyk vor seinem anstehenden Antrittsbesuch in Berlin deutlich gemacht.

Weitreichende Drohungen

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur äußerte er:

„Die Frage der Reparationen hat eine fundamentale Bedeutung für Polen. Es geht hier nicht allein um eine politische Frage, sondern es geht um die Würde Polens.“

Im weiteren Verlauf des Gesprächs nahm Mularczyk dann eine bedrohliche Pose ein. Er betonte:

„Jetzt hat Deutschland die Wahl: Entweder setzt es sich mit Polen an den Verhandlungstisch, oder wir werden die Sache in sämtlichen internationalen Foren thematisieren – in den UN, im Europarat und in der Europäischen Union.“

Internationale Konferenz gegen Deutschland

Der Vize-Außenminister unterstrich, dass Warschau mit ihren Aktivitäten erst begonnen habe. So will Warschau eine internationale Konferenz zu dem Thema einberufen, weil auch andere Länder betroffen seien. Man darf gespannt sein, welche Summe dann dabei herauskommen wird. Vielleicht fünf oder doch gleich zehn Billionen Euro?

Außerdem geht Mularczyk nicht mit einem Sterbenswörtchen auf den Elefant ein, der bei diesem Thema immer mit im Raum steht, nämlich die Annexion der deutschen Ostgebiete durch Polen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Inbesitznahme großer Territorien des Deutschen Reichs kommt in den Berechnungen Warschaus nämlich merkwürdigerweise nicht einmal als Nebenposten vor, natürlich auch nicht die polnischen Vertreibungsverbrechen und die polnischen Nachkriegs-KZs.

Mularczyk ist prädestiniert dafür, den Druck auf Deutschland schrittweise zu erhöhen. Er hat als Vorsitzender einer Parlamentskommission einen Bericht zu den Kriegsschäden in Polen anfertigen lassen, der im September dieses Jahres vorgestellt wurde.

Würde Deutschland eine ähnlich entschlossene Sprache sprechen wie Polen, dann würde sich das ungefähr so anhören:

„Entweder Polen geht sofort von dieser Forderung ab oder wir als Deutsche fordern von Polen Schlesien, Pommern, Ost-Brandenburg, Danzig und den südlichen Teil Ostpreußens zurück und werden das ebenfalls vor allen internationalen Gremien thematisieren. Des Weiteren drohen wir hiermit den Austritt aus der EU und die Einstellung von Finanzhilfen an, sollte Polen weiterhin so aggressiv gegenüber unserem Land auftreten.“

Hätte Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten einmal die Kraft zu einer solch deutlichen Sprache gefunden, dann wäre ihm die heutige Reparationendebatte vielleicht erspart geblieben.

Kriegstreiber: Wie Polen schon vor dem Ersten Weltkrieg gezündelt hat und danach Millionen von Deutschen vertrieben, in Lager gesperrt, gefoltert und ermordet hat, lesen Sie in COMPACT-Geschichte „Polens verschwiegene Schuld“. Die passende Antwort auf die unverschämten Reparationsforderungen aus Warschau. Hier bestellen.