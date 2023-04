Rechtsruck in Finnland: Sanna Marin verliert

Bei den Parlamentswahlen in Finnland mussten die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Sanna Marin sowie die Grünen eine empfindliche Niederlage einstecken. Wahlsieger sind die Mitte-Rechts-Parteien. Die Klima-Politik wird überall entzaubert – so auch in unserer aktuellen Spezial-Ausgabe „Klima-Terroristen. Was sie denken – und wer sie bezahlt“.

Die Mitte-Rechts-Parteien haben die Parlamentswahl in Finnland gewonnen. Laut vorläufigem Endergebnis liegt die konservative Nationale Sammlungspartei mit 20,8 Prozent der Stimmen auf Platz eins. Die Rechtspartei Die Finnen (hervorgegangen aus den Wahren Finnen) kommt auf 20,0 Prozent – und liegt damit vor den (noch) regierenden Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Sanna Marin, die 19,9 Prozent erreichten.

Marin wurde im Wahlkampf Mitte-Rechts-Lager wegen der Zunahme der Staatsverschuldung massiv angegriffen, wobei sie dahingehend argumentierte, dass die Regierung als Reaktion auf Covid und den Einmarsch Russlands in der Ukraine hohe Ausgaben zu tätigen habe, die ohne neue Verschuldung nicht zu stemmen seien. Als die heute 37-jährige Sanna Marin vor vier Jahren die Bühne betrat, war sie die jüngste Ministerpräsidentin der Welt.

Auch Grüne verlieren

Marin räumte noch am späten Sonntagabend ihre Wahlniederlage ein. „Glückwünsche an den Wahlsieger, Glückwünsche an die Nationale Koalition, Glückwünsche an die Partei Die Finnen. Die Demokratie hat gesprochen“, so die Regierungschefin am vor Anhängern ihrer Partei.

Marin hat – im Gegensatz zum Spitzenkandidaten der Nationalen Sammlungspartei, Petteri Orpo – eine Koalition mit der Partei Die Finnen ausgeschlossen. Das beruht allerdings auf Gegenseitigkeit: Deren Spitzenkandidatin Riikka Purra hat bereits mit der Übernahme der Parteiführung 2021 klargemacht, dass sie niemals Teil einer Regierung sein werde, die nicht die Einwanderungspolitik ändere.

Zu den Wahlverlierern zählen indes auch die Grünen. Sie könnten sieben ihrer 20 Mandate verlieren. Parteichefin Maria Ohisalo sprach von einer „enormen Wahlniederlage“. Man müsse Lehren aus dem Ergebnis ziehen. Zugleich warnte sie, es sehe in der sogenannten Klimakrise „nicht gut aus“. „Die nächste Regierung muss auch für das Klima arbeiten“, so Ohisalo.

Wir setzen dem grünen Spuk ein Ende: In COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen. Was sie denken – und wer sie bezahlt“ entlarven wir die Lügen der Klima-Ideologen und zeigen, welche Ziele sie wirklich verfolgen: Die Deindustrialisierung der entwickelten Länder – und die Errichtung einer öko-sozialistischen Diktatur. Hier bestellen.