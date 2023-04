Archaische Klima-Toiletten für Berlin

Zitat des Tages: „In den nächsten Tagen werden in Berlin schrittweise 24 sogenannte ‚autarke Toiletten‘ in Parks und Grünanlagen aufgestellt, (…). Autark bedeutet in diesem Fall, dass sie ohne Wasser- und Stromnetzanschluss funktionieren. (…) Die Lösung: Solartechnik und Speicherung der Hinterlassenschaften in Tanks unter dem Toilettenboden. Geruchsvermeidung geschieht durch die Trennung von fest und flüssig, ein Lüftungssystem sowie das Einstreuen von Strohmehl.“ (Berliner Zeitung)

„Diese Leute, die glauben, man könne das Klima kontrollieren… Das ist bloß ein Wunschtraum. Selbst wenn wir unsere Emissionen auf Netto-Null herunterfahren würden, würden wir es kaum bemerken.“ (Prof. Dr. Judith A. Curry, Professorin für Geo- und Atmosphärenwissenschaften am Georgia Institute of Technology, zitiert in COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“)