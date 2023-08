Recht so! Harald Schmidt bleibt stabil

Weil er einer Einladung zum Sommerfest der Schweizer Wochenzeitung „Die Weltwoche“ gefolgt ist, schlägt nun erwartungsgemäß die gutmenschliche Politik- und Medienlandschaft auf ihn ein. Ein gemeinsames Foto mit Matthias Matussek und Hans-Georg Maaßen wurde dem Entertainer und ehem. TV-Moderator Harald Schmidt zum vermeintlichen „Verhängnis“. Eine Aufregung, mit der er gerechnet hat.

Worum es konkret geht und was Harald Schmidt zu der Kampagne gegen ihn sagt, erfahren Sie jetzt von Dr. Stephanie Elsässer und André Poggenburg.

