„Braune Socke stürzen“: Irre Intrigen um Aiwanger

Fast täglich kommen in der Flugblatt-Affäre neue, scheinbar belastende Details über den stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten und Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger ans Tageslicht. Jetzt soll er angeblich an seinem Gymnasium auch den Hitlergruß entboten und die Hitler-Schrift „Mein Kampf“ mit an die Schule gebracht und dort einer Mitschülerin gezeigt haben.

Die dubiose Rolle des Sozi-Lehrers

Andererseits werden auch neue Einzelheiten bekannt, die auf eine seit Jahren vorbereitete und dann genmeralstabsmäßig umgesetzte linke Kampagne gegen den Politiker der Freien Wähler deuten. Der mutmaßliche Drahtzieher dieser Kampagne: Der Lehrer Franz G., der früher auch den Schüler Hubert Aiwanger unterrichtete.

Bei Franz G. handelt es sich um einen hochengagierten Sozialdemokraten, der immer wieder auf offiziellen SPD-Veranstaltungen Vorträge hält und in SPD-Arbeitskreisen mitwirkt. Franz G. ist außerdem gewerkschaftlich organisiert.

Laut einem Bericht des Focus soll Franz G. lange und akribisch an einem Sturz Aiwangers gearbeitet haben. Bei Schülertreffen soll G. seine ehemaligen Schützlinge dazu aufgefordert haben, ihm belastendes Material über Hubert Aiwanger zur Verfügung zu stellen.

Hass auf den Mitschüler

So äußert Roman Serlitzky, ein ehemaliger Schüler von Franz G., gegenüber dem Focus:

„Mein ehemaliger Deutschlehrer hat mich vor acht Wochen aufgesucht und mich gebeten, ihm einen Dreizeiler aufzuschreiben, in dem ich bestätige, dass Hubert Aiwanger der Verfasser des antisemitischen Flugblattes ist. Diese Aufforderung hat er mit folgenden Worten kommentiert: ,Es wird Zeit, dass wir diese braune Socke jetzt stürzenʽ.“

Schon diese Enthüllung wirft ein ganz neues Licht auf den gesamten Fall Aiwanger. Mehr noch: Roman Serlitzky ist für Aiwanger der ideale Entlastungszeuge. Serlitzky ist nämlich derjenige Schüler, der in den vergangenen Tagen in zahlreichen Medienberichten zitiert wurde.

Im Schuljahr 1988/89 wurde er bei einem bundesweiten Geschichtswettbewerb, ausgelobt vom damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, mit dem zweiten Preis ausgezeichnet. Seine Arbeit beschäftigte sich mit dem Todesmarsch von 67 jüdischen KZ-Häftlingen. Man kann bei Serlitzky also davon ausgehen, dass er keine politischen Motive für seine Verteidigung von Aiwanger hat.

Klassentreffen der Denunzianten

Serlitzky berichtet weiter über das Treffen mit Franz G.:

„Er hat mit mir über alte Zeiten geredet. Das war wirklich sehr schön. Dann aber hat er die Katze aus dem Sack gelassen und mich um etwas gebeten, was ich nicht schreiben konnte. Denn ich habe bis vor kurzem nie gewusst, wer der Urheber des Flugblattes war.“

Bei dem Klassentreffen im Frühjahr sei Franz G., so Serlitzky weiter, mit einem „alten Schwarz-Weiß-Klassenfoto von Aiwanger regelrecht von Tisch zu Tisch ,hausierenʽ gegangen“. Das hätten ihm Teilnehmer eines Abiturienten-Jahrgangstreffens berichtet. Serlitzky erwähnt weiter, dass Franz G. auch die Tonalität seiner damaligen Schülerarbeit nachträglich nochmals erheblich verschärft und ins Politische verschoben habe. So habe ihm Franz G. eine Passage über einen angeblich bis heute fortexistierenden „braunen Sumpf“ in den Mund gelegt.

Nach Angaben des Journalisten Don Alphonso auf X (vormals Twitter) soll Franz G. „seit mehreren Jahren öfters Kontakt zu Ruth Müller“ gepflegt haben. Diese ist die Generalsekretärin der bayerischen SPD.

Verschwiegene Entlastungszeugen

Mittlerweile haben sich auch mehrere frühere Mitschüler Aiwangers gemeldet, die unter Klarnamen bestätigen, dass es ihrer Kenntnis nach nie zu rechtsextremistischen Vorfällen an Aiwangers früherem Gymnasium im niederbayerischen Mallersdorf-Pfaffenberg gekommen sei, in die die heutige bayerische Vize-Ministerpräsident verwickelt gewesen sei. So äußerte der frühere Aiwanger Mitschüler Christian Augsburger gegenüber Apollo News:

„Ich kenne Herrn Aiwanger seit 35 Jahren, wir waren in einer Stufe, haben miteinander Abitur gemacht. Es gab nie einen einzigen Vorfall in der Richtung: Hakenkreuz, Hitler-Gruß, ,Mein Kampfʽ, Antisemitismus etc. Nie. Kein einziges Mal. Er war ein ganz normaler, angesehener Typ: natürlich ist er konservativ, aber ganz bürgerlich, so wie heute auch. Ich war auch bei der besagten Fahrt in die DDR dabei, da habe ich nichts in der Art mitbekommen – Null.“

Ein anderer ehemaliger Mitschüler aus dem Jahrgang von Hubert Aiwanger erinnert sich gegenüber Apollo News zur Rolle von Franz G.:

„Der Lehrer ist mit der Geschichte aktiv hausieren gegangen. Mit dem Ziel, Aiwanger politisch zu schaden. Es war die Rede davon, ‚den braunen Sumpf trocken zu legen’. Sobald Aiwanger einen Millimeter nach rechts schwenke – so verkündete er – will er die Story veröffentlichen. Die Geschichte wurde in böser Absicht zurückgehalten, das haben die meisten Schulkameraden, mit denen ich ihn Kontakt bin, so empfunden. Das Ganze geht seit über einem Jahr. Man hatte immer das Gefühl, es ging auch darum, Aiwanger zu erpressen, ihm Angst zu machen, ihn auf Kurs zu halten. Der betreffende Lehrer ist sehr links, absolut SPD-nah und mit ihr verbandelt.“

Eine konzertierte Aktion?

Alle diese Aussagen haben natürlich das Zeug dazu, die Sichtweise auf den Aiwanger-Flugblatt-Skandal vollständig zu kippen. Handelte es sich gar um eine konzertierte Schmutzkampagne der Bayern-SPD, die seit 1957 vergeblich einer Regierungsbeteiligung im weiß-blauen Freistaat hinterherrennt, und die die Kampagne dann in enger Zusammenarbeit mit der linken Süddeutschen Zeitung ins Rollen brachte?

Sollten der Sturz Aiwangers und die Bildung einer linken Regierung im Freistaat möglicherweise sogar mit kriminellen Methoden erzwungen werden, indem ehemalige Mitschüler Aiwangers zu Falschaussagen verführt werden sollten? Alle diese Fragen dürften nun in den kommenden Tagen im Raum stehen.

