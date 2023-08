Jetzt mit COMPACT die Asylflut stoppen!

Volkswille stoppt Umvolkung! Per Bürgerentscheid lassen sich Containerdörfer verhindern, das hat sich bereits gezeigt. Deswegen macht COMPACT jetzt eine riesige Kampagne für den anstehenden Bürgerentscheid in der Uckermark! Das wird Schule machen! Wir holen uns unser Deutschland zurück – helfen Sie mit! Hier unterstützen und zum Sieg des Volkes beitragen.

Die Flutwelle türmt sich immer höher: 2022 musste Deutschland mehr Zuwanderung verkraften als im Horrorjahr 2015. In diesem Jahr liegen die Zahlen schon 78 Prozent über dem Vorjahr. Die Grenzen sind sperrangelweit offen, Abschiebungen liegen im Promillebereich.

Die Siege von Greifswald und Grevesmühlen

Doch es gibt Hoffnung, dass der Bürgerwille eine Wende erzwingt. Beispielgebend war der Bürgerentscheid in Greifswald im Juni, als zwei Drittel der Bürger für ein Bauverbot eines Container-Dorfes stimmten. Die verbindliche Abstimmung war von vier ganz normalen Deutschen angestoßen worden – sie hatten die notwendigen Unterschriften gesammelt, mit denen der Bürgerentscheid erzwungen wurde. Ende August folgte der Bürgerentscheid in Grevesmühlen – hier stimmten sogar 91 Prozent gegen die Ansiedlung von Illegalen.

Dieses Modell direkter Demokratie wollen wir verbreiten helfen. Mit der riesigen Reichweite von COMPACT und vor allem COMPACT-TV wollen wir auch an anderen Brennpunkten die notwendigen Mehrheiten für einen Asylanten-Stopp erzielen.

Was in den Parlamenten scheitert, weil alle Altparteien wie Pech und Schwefel gegen die AfD zusammenhalten und den Volkswillen missachten, gelingt mit dem plebiszitären Instrument: Beim Bürgerentscheid setzen sich parteiübergreifend die vernünftigen Menschen durch. Die sogenannte Brandmauer gegen die AfD gibt es nicht, denn es stimmen – anders als in den Parlamenten – ja keine Parteienvertreter ab, sondern jeder einzelne Bürger. Direkte Demokratie ist die schärfste Waffe des Volkes – und wird viel zu selten genutzt.

COMPACT will helfen, nach Greifswald und Gevesmühlen auch in anderen Kommunen vor einen Asylantenstopp zu sorgen. Nächste Station des Direkte-Demokratie-Expresses ist der Kreis Uckermark im Nordosten. In der strukturschwachen Region soll in Prenzlau ein Erstaufnahmelager für Asylanten eingerichtet werden. Die örtliche AfD hat die notwendigen Unterschriften dagegen in Rekordzeit gesammelt und damit einen Bürgerentscheid erzwungen, der schon im Oktober/November stattfinden könnte.

COMPACT unterstützt mit Großkampagne

COMPACT will als überparteiliches Medium kräftig dazu beitragen, dass an dieser Abstimmung eine große Volkseinheit sichtbar wird. Wir wollen deutlich machen, dass die AfD beim Asylanten-Stopp nicht allein steht, sondern die Menschen weit über deren Wählerkreis hinaus fordern: Asylanten-Stopp! Das Boot ist voll! Mehr ist nicht verkraftbar! Nicht zu vergessen: Ein Bürgerentscheid ist rechtlich verbindlich und damit eine weit schärfere Waffe als eine bloße Unterschriftensammlung/Petition.

Liebe COMPACT-Leser, bitte helfen Sie uns dabei. Im Vorfeld des Abstimmungskampfes in der Uckermark planen wir im Schulterschluss mit der AfD und weiteren Initiatoren eine große Kampagne:

▪️ Zwei Wochen Infostände in der Uckermark;

▪️ Großplakate, Postwurfsendungen und Zeitungsanzeigen.

▪️ Werbefilme und TV-Sendungen „Nein zum Heim“.

▪️ Großveranstaltung vor Ort.

Mindestens 20.000 Euro werden benötigt

Natürlich alles begleitet durch ständige Berichterstattung in COMPACT-TV! Mit der explodierenden Reichweite von COMPACT-TV – derzeit 250.000 Zuschauer TÄGLICH allein auf Youtube – können wir das Volk zum Sieg führen. Wir nutzen unsere publizistische Schlagkraft, um nicht nur zu kommentieren, sondern REAL etwas durchzusetzen. Aber wir brauchen Ihre Unterstützung!

Wir rechnen für diese Kampagne mit zusätzlichen Kosten von über 20.000 Euro (Von der regionalen AfD können wir nichts bekommen, die sind selber knapp bei Kasse). Bitte helfen Sie mit, damit wir das stemmen können! Jeder Euro zählt! Es geht gegen die Umvolkung, gegen den Volksaustausch – alles für die Rettung unseres geliebten Deutschlands!