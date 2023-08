Rammstein: Angebliches Opfer spricht im Bundestag

Sie wird derzeit in TV-Sendungen und auf Frauen-Partys herumgereicht: Shelby Lynn, die mit ihrer Opfererzählung die Kampagne gegen Rammstein ins Rollen brachte. Nun haben sie Politikerinnen von CDU und CSU sogar in den Bundestag eingeladen. In der September-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „Feindbild Deutsche – Von den Germanen bis Rammstein“ lesen Sie die wahren Hintergründe der Hetzjagd gegen die (ost)deutsche Kult-Band. Hier mehr erfahren.

Erst vor wenigen Wochen kam sie wieder mit einem skurrilen Auftritt bei einer Rooftop-Party des sogenannten Netzwerks Frauen 100 in die Schlagzeilen: Das vermeintliche Lindemann-Opfer Shelby Lynn berichtete auf dem Dach des schicken Hotel de Rome in Berlin-Mitte Ende Juni über das, was ihr angeblich bei der Aftershow-Party nach dem Rammstein-Konzert in Vilnius widerfahren sei.

Der Berliner Tagesspiegel berichtete über den Auftritt der Irin:

„Mit einer emotionalen Rede, immer wieder unterbrochen von Tränen und ersticktem Schluchzen, geht sie allgemein auf Missstände ein, mit denen sie Frauen und Mädchen heute immer noch konfrontiert sieht. Ihrer Aufforderung, die Hand zu heben, wenn jemand ein Mädchen kenne, das schon persönlich attackiert wurde, kommen viele der Anwesenden nach.“

Auch COMPACT-Korrespondent Maximilian Pütz widmete sich in einem Video auf seinem Kanal der bizarren Show und zeigte Ausschnitte aus der Rede von Shelby Lynn:

Nun soll Shelby Lynn erneut eine große Bühne in Berlin geboten werden. Wie das Musikmagazin Rolling Stone berichtet, haben Politikerinnen der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag die Irin eingeladen, um über ihre Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann „aus der Opferperspektive“ zu sprechen.

Eingeladen haben sie die Abgeordneten Julia Klöckner (CDU) und Dorothee Bär (CSU), die Shelby Lynn bei besagter Dachterrassen-Party Ende Juni in Berlin. „Da wir uns als CDU/CSU-Bundestagsfraktion schon lange für dieses Thema einsetzen und dabei nicht die mutmaßlichen Täter, sondern vor allem die Opfer in den Mittelpunkt stellen wollen, haben wir Frau Lynn an diesem Abend unverbindlich für den Herbst in den Deutschen Bundestag für eine Veranstaltung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion eingeladen“, heißt es in einem gemeinsamen Schreiben der Unionsfrauen.

Fragwürdige Geschichte

Wir erinnern uns: Shelby Lynn behauptet, sie sei vor einem Rammstein-Konzert bei einer Backstage-Party in der litauischen Stadt Vilnius unter Drogen gesetzt worden und zeigte bei Instagram blaue Flecken, von denen sie selber sagt, sie wisse nicht, woher sie sie habe – die aber natürlich nahelegen sollen, Lindemann habe ihr das angetan. Später betonte sie, dass sie ihm nicht unterstelle, sie vergewaltigt, ja noch nicht mal, sie angefasst zu haben. Ermittlungen zu dem Fall in Litauen wurden eingestellt.

Den von dem vermeintlichen Rammstein-Opfer geschilderten mutmaßlichen Grenzverletzungen folgten ähnlich lautende Vorwürfe anderer Frauen, Anzeigen gegen Lindemann gingen ein – bezeichnenderweise nicht von angeblich Betroffenen, sondern von Dritten. Rammstein und Lindemann haben sich gegen Falschbehauptungen juristisch zur Wehr gesetzt. Lindemann bestreitet die Vorwürfe, insbesondere habe er Frauen nie unter Drogen gesetzt.

Maximilian Pütz hat in einem Video für COMPACT-TV die Lynn-Äußerungen auseinandergenommen:

Man wird den Verdacht nicht los, dass die ganze Chose nur ein Vorwand ist, um eine Band von der Bühne verschwinden zu lassen, die der Kultur-Schickeria schon lange ein Dorn im Auge ist – weil die Band zu „toxisch männlich“ und zu deutsch ist. Und auch, weil die sechs Musiker stolze Ossis sind!

Warum sie Rammstein wirklich hassen

Alle Bandmitglieder wagten ihre ersten musikalischen Gehversuche in Underground-Combos wie Feeling B oder Die Firma, fernab vom politisch gewollten und geförderten DDR-Kunstbetrieb. Diese Sozialisation prägte die zutiefst.

Schlagzeuger Christoph Schneider sagte 2001 dem Stern:

„Wenn man sich Texte von DDR-Bands ansieht, sieht man, wie gut die teilweise sind, wenn sie ein Thema mit lyrischen Mitteln umschreiben. Diese Vergangenheit ist mit uns eng verbunden.“

Möglicherweise liegt darin auch der für Rammstein typische Hang zur Provokation begründet. Als die Gruppe im September 1995 ihr Debütalbum Herzeleid veröffentlichte, hatten sie einen vollkommen neuen Sound kreiert: Die Mischung aus harten Metal-Riffs, treibenden Beats und elektronischen Elementen bekam schon bald das Label Neue Deutsche Härte verpasst und fand zahlreiche Nachahmer.

Eine große Kontroverse löste schon 1998 das mit Riefenstahl-Szenen gespickte Video zu dem Depeche-Mode-Cover „Stripped“ aus. Kritiker wollten darin eine Verherrlichung des Nationalsozialismus erkennen. Ähnliche Vorwürfe wurden auch gegen die slowenischen Industrial-Pioniere von Laibach laut, mit denen Rammstein oft verglichen werden.

Für den linken Philosophen Slavoj Zizek, Fan beider Bands, ein großes Missverständnis:

„So wie Charlie Chaplin in Der große Diktator Hitler zwischen Gebrabbel nur ‚Apfelstrudel‘ und ‚Wiener Schnitzel‘ sagen lässt, so sabotiert Rammstein auf obszöne Weise die faschistische Utopie.“

Aber solche Fürsprachen halfen nichts. Das braune Stigma klebt seitdem an der Band wie Hundekot am Schuh.

Doch nicht nur der unbefangene und künstlerische Umgang mit der Zeit des Driten Reiches, auch die sogenannte Ostalgie mancher Bandmitglieder gilt den Meinungsmachern der woken Blase als anrüchig. In der September-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „Feindbild Deutsche – Von den Germanen bis Rammstein“ wird unter anderem Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz, dem inzwischen auch sexuelle Übergriffe vorgeworfen werden, mit folgender Aussagen zitiert:

„In der DDR hatten wir nur wenig, aber es gab ein Gefühl der Solidarität, das ich jetzt vermisse. Heute stecken wir bis zum Hals in Konsum, Egoismus und Individualismus.“

Und noch im März 2023 erklärte Lorenz unbekümmert:

„Ich bin wirklich stolz auf meine Herkunft.“

Stolz auf seine Herkunft sein? Das geht ja nun mal gar nicht! Da schrillen alle Alarmglocken bei den politisch korrekten Tugendwächtern.

Mehr über die wahren Hintergründe der Kampagne gegen die (ost)deutsche Kultband lesen Sie in der September-Ausgabe von COMPACT mit dem Titelthema „Feindbild Deutsche – Von den Germanen bis Rammstein“. Lassen Sie sich nicht von Mainstream und Feministinnen aufs Glatteis führen! Hier bestellen.