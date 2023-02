Polen-Zeitung gegen COMPACT: „AfD muss sich erklären“

Rzeczpospolita zählt zu den wichtigsten polnischen Tageszeitungen. Auch dort beschäftigt man sich nun intensiv mit dem COMPACT-Geschichtsheft „Polens verschwiegene Schuld“. Holen Sie sich den Faktenhammer zur deutsch-polnischen Geschichte, den man in Warschau so fürchtet! Hier mehr erfahren.



Dürfen Deutsche nun nicht einmal mehr über die oft sehr grausame Vertreibung ihrer Landsleute aus den deutschen Ostgebieten 1945/46 berichten? In Polens Staatsfernsehen sieht man das offenbar so. In dem englischsprachigen polnischen Staatssender TVP World ereiferte man sich nun nämlich über das COMPACT-Geschichtsheft „Polens verschwiegene Schuld“ (COMPACT Online berichtete hier).

Ähnlich schrille Töne kommen nun von Rzeczpospolita, einer der wichtigsten polnischen Zeitungen. Auch hier scheint man die mehr als merkwürdige Auffassung zu vertreten, dass es in Deutschland keinerlei Publikationen geben darf, die sich mit der Vertreibung der Deutschen aus den Ostgebieten sowie den von Polen nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg begangenen Verbrechen an Deutschen beschäftigen darf.

„Werden Veröffentlichung analysieren“

In dem Artikel der polnischen Zeitung werden ausführlich die Überschriften der Artikel aus dem COMPACT-Geschichtsheft zitiert, so unter anderem „Deutschland hinter Stacheldraht: Tod in polnischen Internierungslagern“, „Säbelrasseln aus Warschau: Polens Kriegspläne gegen Deutschland“ oder „Terror gegen Minderheiten: Hass auf Deutsche, Juden und Ukrainer“. Schon das soll wohl dafür sorgen, dass bei vielen Lesern der Rzeczpospolita der Puls hochgeht. Leider sind die in den Artikeln angesprochenen historischen Begebenheiten aber Tatsachen. Sie werden heutzutage zwar größtenteils beschwiegen, was sie aber nicht ungeschehen macht. Und: Auch deutsche Opfer haben ein Recht auf historisches Erinnern!

Dann wird in dem Rzeczpospolita-Artikel der polnische Vize-Außenminister Arkadiusz Mularczyk, der auch als Vorsitzender des Ausschusses zur Bezifferung der deutschen Kriegsschäden agiert, zitiert. Er äußert:

„Wir werden diese Veröffentlichung analysieren. Wir werden uns mit dem, was dort präsentiert wurde, vertraut machen und feststellen, ob diese Zeitung tatsächlich von der AfD unterstützt wird. Dann werden wir Politiker der AfD um ihre Meinung bitten.“

Nun, das ist allerdings tatsächlich eine erfreuliche Meldung. Der polnische Vize-Außenminister will das COMPACT-Geschichtsheft „Polens verschwiegene Schuld“ analysieren. Wenn ihm nur auch noch ein kleiner Rest historischer Objektivität geblieben ist, wird er danach einsehen müssen, dass seine eigene Geschichtssicht so einseitig ist wie alle Berechnungen seiner Kommission. Die Annexion der deutschen Ostgebiete sowie die Vertreibung der Deutschen aus ihrer Heimat kommen darin nämlich beispielsweise gar nicht vor. Und das soll die Basis einer echten und auf Augenhöhe stattfindenden Versöhnung sein?

„Elsässer handelt nicht im Namen der Partei“

Im weiteren Verlauf des Artikels wird dann auch noch der AfD-Bundestagsabgeordnete Norbert Kleinwächter zitiert, der sich gegenüber der polnischen Tageszeitung allerdings wohl direkt zu einer Distanzierung hinreißen ließ. In dem Artikel heißt es dazu:

„Norbert Kleinwächter, stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion im Bundestag und Mitglied der Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, erklärt gegenüber Rzeczpospolita, dass das Magazin ,Compactʽ ,mit der AfD nichts zu tun hat, auch nicht der Partei gehören oder in ihrem Namen handeln.ʽ – Auch der Verleger Jürgen Elsässer ist kein Parteimitglied, versucht aber auf einige Parteimitglieder Einfluss zu nehmen. Seine Ansichten widersprechen denen der AfD, betont Kleinwächter und fügt hinzu, dass ihm die Veröffentlichung leid tut.“

Eine weitere fast schon groteske Aussage. Man kann nun nämlich wirklich nicht behaupten, dass die AfD und COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer in allen Punkten diametral entgegengesetzter Auffassung sind, auch wenn es in dem einen oder anderen Punkt Differenzen geben mag. Und merkwürdig darf man wohl auch finden, dass Herrn Kleinwächter nun auch schon in Deutschland erfolgende Veröffentlichungen von Publikationen zu bestimmten historischen Themen „leid“ tun, weil dadurch das hypertrophe und völlig einseitige polnische Geschichtsbild den einen oder anderen Kratzer abbekommen könnte.

„Können nicht alles kontrollieren“

Dann wird in dem Artikel der Rzeczpospolita weiter darauf herumgeritten, dass an einer auf Youtube dokumentierten Debatte zu dem Heft auch die Ex-AfD-Politikerin Doris von Sayn-Wittgenstein teilgenommen habe. Auch das findet man skandalös und stellt weitreichende Folgen in Aussicht. So heißt es in dem Artikel:

„Muss PiS mit einer solchen Partei in derselben Fraktion sein? – Die Fraktion der Konservativen besteht aus 112 Abgeordneten aus verschiedenen Ländern. Es gebe nur fünf Fraktionen in der gesamten Versammlung und ganze 47 Mitgliedsländer, daher sei es schwierig, alle Ansichten oder Positionen zu kontrollieren, sagt Mularczyk.“

„Zu kontrollieren“ – eine unfreiwillig selbstentlarvende Äußerung. In einer Demokratie müssen nämlich nicht alle Äußerungen kontrolliert werden. Auch müssen in Deutschland erfolgende Veröffentlichungen zur wechselhaften deutsch-polnischen Geschichte im 20. Jahrhundert zum Glück zuvor nicht von Herrn Mularczyk freigegeben werden. Es wäre schön, wenn man das endlich auch einmal in Warschau zur Kenntnis nehmen würde.

Lassen wir nicht zu, dass die Geschichte immer weiter verbogen und zulasten Deutschlands umgelogen wird. Holen Sie sich den Faktenhammer zur deutsch-polnischen Geschichte, den man in Warschau so fürchtet! Hier mehr erfahren.